潘福达

原标题：春节航空返乡旅客将减少600万人次

本报讯（记者 潘福达）CAPSE（民航旅客服务测评）昨天发布《春节旅客返乡出行意愿预测》称，受最新疫情防控管理方案影响，航空出行返乡旅客预计将减少600万人次，超8成计划返乡旅客有取消行程的可能。

受疫情影响，总体来看2021年春节旅客计划返乡时间较2020年提前，近3成旅客现已返乡，计划除夕前2周以上返乡过节的旅客接近两成。有超8成计划返乡旅客可能取消行程，其中主要原因是家乡或常住地出现疫情，其次为返乡或返回常住地需隔离。从数据来看，尚未返乡的旅客中，约5成计划异地返乡旅客会取消返乡出行计划，春节航空出行返乡旅客预计将减少600万人次。

计划返乡的旅客中，受疫情影响不同同行人数取消行程的可能性均超过8成。相较而言，计划3人及以上人数同行的返乡旅客取消行程的可能性更高，从数据来看，多人同行旅客受家乡出现疫情、返乡或返回常住地需隔离以及子女学校防疫政策等因素的影响更加强烈。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)