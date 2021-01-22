孙杰

原标题：举办“网上年货节”支持就地过年

本报讯（记者 孙杰）增加货源供应、投放储备商品、加强便民服务、强化市场监测……在昨天举行的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人高峰表示，为在常态化疫情防控下做好春节期间市场供应保障，商务部会同各地商务主管部门积极采取措施，增加节日供应。

受疫情影响，今年春节预计将有不少人在工作地过年，在支持民众就地过年、保障春节期间商品供应上有哪些考虑？高峰表示，增加货源供应方面，将加强蔬菜运销大户与蔬菜基地产销衔接，确保蔬菜市场平稳运行；指导商贸流通企业根据不同消费群体的多样化需求，组织适销商品供应市场，提高服务水平和商品质量；动员连锁超市、农副产品批发市场增加库存，畅通供货渠道，提高水产品、牛羊肉、鸡肉等产品的上市量，丰富老百姓的节日餐桌。

去年12月以来，为保障“两节”市场供应，商务部会同有关部门已投放中央储备猪肉6.5万余吨，牛羊肉2200余吨，增加肉类市场供应，稳定市场预期。高峰表示，将根据市场情况，进一步加大投放力度，指导各地商务主管部门适时投放蔬菜、肉类等储备，有效稳定节日市场供应。

与此同时，今年还将举办“2021网上年货节”，推动采办年货、赶大集等活动“上云”“在线”，引导电商企业开启春节“不打烊”模式，并推出更多定制化、智能化、绿色化、品质化商品和服务；引导餐饮等生活服务企业提供年夜饭、寿喜宴等餐饮配送服务，满足人民群众节日消费需求。

商务部还表示，将强化市场监测，密切关注市场运行动态，及时掌握重点地区市场运行情况，适时启动日报监测制度，加强重要生活必需品市场监测预警，“将根据市场供求和价格情况，加强宏观调控，切实保障节日市场稳定供应”。

近期疫情在国内散发对食品价格、消费市场有什么影响？对此高峰表示，岁末年初我国市场进入传统消费旺季，加上寒潮天气影响以及近期国内新冠肺炎疫情散发，农产品生产流通成本增加。2020年12月，全国肉、蛋、菜等食用农产品价格出现不同程度上涨，聚集性、接触性消费受到一定限制。不过，随着各地及疫情防控重点地区加大货源组织力度,推进产销衔接，畅通农产品运输渠道，近期生活必需品价格涨幅有所放缓。

据商务部监测，1月20日全国百家大型农副产品批发市场粮油价格平稳运行，其中粮食价格比前一日上涨0.1%，食用油价格与前一日持平；肉类价格互有涨跌，其中羊肉价格上涨0.2%，牛肉价格下降0.1%，猪肉价格与前一日持平；鸡蛋价格比前一日上涨0.1%，涨幅较1月19日明显回落。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)