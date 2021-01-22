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央行连续两日大手笔逆回购

岳品瑜 刘四红
2021年01月22日07:43 | 来源：北京商报
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　　北京商报讯（记者 岳品瑜 刘四红）央行近两日的大手笔逆回购操作引发市场关注。1月21日，央行官网公告称，为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，央行以利率招标方式开展了2500亿元逆回购操作。因有20亿元逆回购到期，当日实现净投放2480亿元。

　　北京商报记者注意到，自1月18日以来，央行已累计开展逆回购操作6120亿元，期间140亿元逆回购到期，实现净投放5980亿元。尤其近两日，央行逆回购在量上连续采取2000亿元以上的大手笔操作，在多位分析人士看来，此举主要是为熨平资金面波动，稳定市场情绪目的明显。

　　光大银行金融市场部分析师周茂华告诉北京商报记者，继1月20日操作2800亿元后，1月21日央行继续实施2500亿元7天期逆回购，实现净投放2480亿元，较前一日净投放量略有收缩。一方面，受缴税等短期因素影响，前一日质押式回购利率仍在上升，显示市场资金面继续偏紧，央行通过净投放短期流动性平抑资金面；另一方面，考虑到短期扰动因素过后，市场资金面将逐步回归平稳，央行略缩小净投放力度，避免市场过度宽松。

　　自新年以来，央行公开市场操作均保持了“灵活精准、合理适度”、政策不“急转弯”、维护市场流动性合理充裕的调控基调。

　　建银投资咨询分析师王全月指出，首先，央行延续了上年的逆回购操作，展现出高频操作的特点，这是货币政策既不“急转弯”，又更加灵活的体现，同时释放央行维护市场流动性在合理水平的政策目标；同时，本月央行一次性续作5000亿元MLF（中期借贷便利），相较本月到期的5405亿元MLF和TMLF（定向中期借贷便利），实际回收405亿元基础货币，弱于市场普遍预期，存在为二季度应对不良贷款率上升预留政策空间的考量。

　　“受其影响叠加税期高峰，本周资金融出方融出意愿较低，DR007（银行间质押式回购7天期利率）等短期资金价格快速走高，中长期的同业存单发行利率也出现反弹。央行果断加大逆回购力度，连续开展2800亿元、2500亿元逆回购，稳定市场情绪目的明显。”王全月称。

　　在王全月看来，无论是减额续作MLF还是连续大额逆回购，均有明确目的，货币政策工具使用“精准”。另外，从总量上看，考虑到接下来还有2405亿元TMLF到期，月初至今公开市场净投放115亿元，是货币政策“适度”基调的体现。

　　市场资金面方面，北京商报记者注意到，央行公开市场加大逆回购投放力度后，银行间市场资金面偏紧情况略有缓解。1月21日，Shibor（上海银行间同业拆放利率）上行趋势有所变化，其中，隔夜Shibor上行11.6个基点报2.573%，14天品种上行 3.2个基点报2.651%，不过，7天品种下行13.4个基点报2.359%。

　　针对后续货币政策，王全月认为，春节以前，央行逆回购操作仍将以维护市场流动性合理充裕为目标，延续高频、数量灵活的逆回购操作。同时不排除再次开展MLF操作的可能性，以应对流动性缺口。

　　周茂华同样称，后续，央行将继续通过多种工具灵活精准调节，熨平资金面波动。不过，1月21日市场利率回落明显，预计接下来央行净投放量仍将收敛。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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