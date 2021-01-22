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养殖户变“风控家” 猪肉市场的春节保卫战

陶凤 刘瀚琳
2021年01月22日07:44 | 来源：北京商报
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　　时下距春节仅剩大约20天，北方杀了年猪，南方制起腊肉，叠加“双节”，猪肉消费本该迎来年关前后的高光时刻。然而，由于非洲猪瘟余情未了，在沸腾的市场背后，农户们却高兴不起来。“禁抗令”下寒潮奇袭，饲料价格再创新高，面对风险上扬的养猪生意，这些曾经的养殖者纷纷变身“风控”更新养殖技能包，改方法、换路子、找替代，上演了一幕幕生动的市场保卫战。

　　冷冬里的风险游戏

　　猪场的养殖户们坐不住了。受拉尼娜影响，随着四轮寒潮过境，全国多地经历了过去70年来最强冷冬。

　　“今年比较难熬。气温一低，猪容易出现腹泻和呼吸道疾病，但我们最怕的还是非洲猪瘟。”江西养殖户陈广志说。

　　最近，陈广志家的室外温度已跌至零下。他在自家猪圈里铺上了自制“地暖”：地上盘起管道，直通圈外的热水箱，通过热水循环的方式保证圈内温度不会过低。“热水管道已经是最便宜的方式，一天的保暖费用大概是100头猪300块钱。也有人是用电热丝、热风炉或烧煤保暖的，但那样消耗电、柴油和煤，成本更高。”

　　陈广志不敢大意，入冬后他索性住在了猪场，方便每晚睡前再去猪圈转一圈。“漏查一头，可能会死一片。我的养殖场比较小，一共一二十头猪，需要特别谨慎。”

　　与陈广志不同，李旭峰有个规模养殖场。在过去5年间，他的养殖场经历了三轮非洲猪瘟，经济损失达到2000万元，目前场里还剩下不到3000头猪。如今，李旭峰在养殖群里已是名人，每天都有群友为自家病猪拍照或录视频找他“问诊”，他给出最多的建议就是，将病猪的生物样本送去检验，一旦出现非瘟抗原阳性，整栋“拔牙”。

　　“拔牙”是业内行话，在养殖圈指对确诊病猪所在猪圈内的生猪施行全面扑杀，遏制疫情的再度传播。按照陈广志的做法，当决定“拔牙”后，这些病猪会被拉去离猪场较远的地方，用挖机掘出四五米深的土坑，将猪深埋后把坑填平再附土两米，用火碱泼洒，再用石灰覆盖。

　　“身边有朋友之前和企业合作养殖，前阵子发现了病猪，刚开始会尽力治一下，后来发病的猪越来越多，整个猪场就陷入了瘫痪，因为发病速度太快，治不过来了。”陈广志说，“但如果自繁自养，每头猪的利润是能翻倍的，这就是一次风险投资。”

　　“禁抗令”下如何自处

　　拉尼娜奇袭仅是导火索，养殖户变得格外谨慎，还因为这是“禁抗令”全面落地后经历的头一个寒冬。

　　虽然我国曾对抗生素使用规范作出明确，但由于猪肉带来的巨大利润空间，部分商家仍在猪饲料中加强药剂使用量，在短时内达到生猪育肥的目的。而由于长期使用抗生素，猪体中部分特定病毒毒株的耐药性也逐渐增强。

　　2015年，国家农业部发布第2292号公告，决定在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药，撤销相关兽药产品批准文号；在随后的2019年7月，农业农村部发布194号令，决定自2020年7月1日起，饲料企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料。

　　自此，养殖户们也送走了一个“快养殖”时代。

　　但需要正视的问题是，饲料更换，养殖成本也水涨船高。“这一次比较不同，由于抗生素全部禁用，再加上圈内温度低，猪的体质会比以前更敏感，就更容易感染腹泻或是呼吸道疾病。”陈广志说。

　　“全面‘禁抗’后，肉猪生长速度会相对减慢，体质也会变得相对敏感。”执业兽医刘次东说，“禁抗”前后，一头肉猪每天的生长速度可从750克降至700克。平均每天少长一两，100天少长10斤，按照18元/斤的猪价计算，相当于每月一头猪少挣五六十元。

　　拥有七八年养殖经验，陈广志已经总结出一套生猪“养生”技巧。“每个人的配方不同，如果是呼吸道症状用中药，小猪腹泻就用中药加西药。除了日常兽药治疗，每个月增加至少七天基础保健，也就是按治疗剂量的一半或1/3给猪服用中药，定期上药固本培元，用药和保健成本自然会比以前翻一倍。”

　　谁来替代玉米

　　不巧的是，眼下国内生猪产能亟待恢复，但除了考虑保暖防病，强势走高的饲料成本也不停拍打着养殖户们继续加筹的耐心。

　　农业农村部曾披露数据显示，去年10月，全国生猪存栏和能繁母猪存栏继续增长，生猪产能已恢复至2017年年末的88%左右。照此趋势，今年二季度，全国生猪存栏将基本恢复到正常年份水平。

　　过去一年间，上涨的饲料价格屡次挑战历史天顶，就在年关前后，饲料又迎来年内第十轮涨价行情。其中，玉米价格创下过去近6年新高，年内上涨700元/吨，年底均价达到2500元/吨；豆粕价格连涨半年有余，年底均价一度达3300元/吨。

　　“近期，玉米和豆粕价格创新高，一是因为全球饲料需求的大幅增加，叠加玉米大豆等因前期低价造成产量的下降，出现供应紧张局面。这种情况短期内是难以缓解的。”物产中大欧泰产研部经理周文科表示。

　　不过，就在去年12月3日国家粮食和物资储备局举行的新闻通气会上，国家粮油信息中心高级经济师李喜贵表示，目前玉米收购价格处于历史高位，从后期看，价格继续上行缺乏支撑，彼时，这也被部分业内人士解读为国家将出手调控玉米价格的一大信号。

　　周文科表示，要调控玉米价格，可通过增加进口供应或增加替代品供给的方式，比如小麦等。“饲料价格短期难降，即便下调也只是小幅调整。最终让市场自动调节会产生作用，比如猪价下跌，饲料上涨，压制养殖利润，才能逐步让饲料需求下行。”

　　平抑肉价办法多

　　根据商务部的市场监测数据，全国市场猪肉批发价格仍在逐周上涨，自2020年12月7日至2021年1月3日，全国猪肉市场批发价格为42.32元/公斤，而到1月4日-10日期间，这一数据已涨至46.77元/公斤，涨幅超10%。

　　临近年节，为平抑猪肉市场价格，1月21日华商储备中心开启年内第三次集中投放重要储备冻猪肉3万吨。统计显示，这是中央储备冻猪肉2021年第三次投放，累计投放将达8万吨。

　　“目前疫情较为严重，问题猪较多，影响市场猪价。南方市场对于大猪需求开始减弱，价格也出现回落，但标猪价格差仍在。屠宰端表现一般，对市场支撑有限，南方需求旺季过去，加之新冠影响，国内整体消费下滑，预计近期猪肉仍有回落可能。”搜猪网分析师王磊预测。

　　“国家鼓励规模化养殖，但眼下全国80%以上的猪仍是散养户提供的，企业占比并不大。目前而言，影响散户存活下去的主要难点就在于环保和防疫。”刘次东说，为了减少散户养殖对环境带来的污染，政策层面可对散户进行系统规划，比如通过建立有机肥厂，有偿收购、处理猪粪，通过建立新的处理模式，解决散户养殖带来的污染问题。

　　“对于防疫而言，目前仍以建栏补贴为主。在目前‘禁抗’的情况下，只能提升猪的健康度。”刘次东表示，目前对于部分生猪流行疾病，国家有免费疫苗发放，养殖户可领取；可使用国家发放的益生菌，调节猪肠道健康度；同时，面对目前非洲猪瘟疫情，保险公司也通过加大赔付力度等方式补贴养殖户。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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