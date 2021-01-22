岳品瑜

北京商报讯（记者 岳品瑜 实习记者 廖蒙）比特币价格再跳水，跌破33000美元关口。Wind数据显示，1月21日，比特币交易价格整体呈波动下行趋势，16时短线跳水，一度跌破33000美元关口，最低触及32507.79美元。截至18时8分，比特币报33066.98美元，日内跌幅达6.88%。

市场波动之下，全网合约市场再现大额爆仓。据比特币家园数据统计，截至21日18时的24小时内，全网合约市场爆仓金额达6.46亿美元，约合人民币41.76亿元，其中最大单笔爆仓发生在比特币上，价值534万美元，约合人民币3450万元。过去1个小时，爆仓金额便高达1.27亿美元，约合人民币8.19亿元。而1月20日全天，全网合约市场爆仓金额也高达6.78亿美元，约合人民币43.8亿元。

北京商报记者根据Wind数据梳理发现，比特币近期交易价格坐上了“过山车”。1月8日，比特币价格触及历史最高点，报41986.37美元，未能突破42000美元关口。随后，比特币价格迎来多日连续下跌，最低触及30100美元。近10个交易日来，比特币交易价格下跌13.02%。

不仅比特币价格大幅波动，虚拟资产市场份额排名第二的以太坊近日也处在波动中。1月19日，以太坊交易价格大幅上涨，触及2018年1月以来的最高价，当前日内跌幅为9.07%，报价1253.04美元。比特币、以太坊领跌，市场份额排名前10的虚拟资产中，当前仅有泰达币、波卡币价格处于上涨状态。

上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰指出，合约市场爆仓往往会在现货价格的巨额波动下联动合约市场波动，并放大波动幅度造成巨额的爆仓。同时因惧爆仓而疯狂卖出的行为则进一步带动了波动，因此往往都会在全球某个影响较大的事件出现后，现货市场出现巨额波动时，连带造成大额爆仓。

一名币圈人士告诉北京商报记者，尽管比特币价格此前涨幅突出，但对于投资人来说，近期比特币交易行情处于较难把控的状态。“横盘震荡，价格走势没有明显趋势，我最近就亏钱了。尤其是在这种时候炒杠杆的，很容易就爆仓。当前我持观望态度，不能盲目入场。”

北京商报记者注意到，伴随着比特币价格大幅波动、机构入场等消息，市场关于比特币的探讨也频频传出，且观点不一。多家媒体近日报道指出，美国银行发布最新客户调查披露,比特币正取代科技股,成为全球最拥挤的交易，德意志银行披露的调查结果则认为比特币被投资者视为目前最大的市场泡沫之一。

对此，刘峰指出，比特币作为一个加密货币资产，也是数字化时代的特有产物，但其作为一个新生事物才出现十来年，还有很多不完善的地方。对于普通投资人来说，随着其交易价格不断走高，警惕其风险仍应该摆在首要位置。同时，投资人需要知道我国保护加密资产但并未保护加密资产的交易，其中可能带来财产损失的风险和法律风险，需要投资者自行关注和规避。“最重要的还是要做好功课，赚自己认知内的钱。”

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)