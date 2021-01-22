在经济复苏以及消费增长的背景下，基金行业迎来了真香时刻，FOF型理财产品俨然成为了银行理财子公司的新宠。1月21日，北京商报记者注意到，包括工银理财、建信理财、光大理财在内的多家银行理财子公司纷纷加大了FOF型理财产品的发行力度，且通过基金公司备案专户产品的步伐也在提速。对于银行理财子公司而言，布局FOF型理财产品无疑有利于资产配置的多元化，但在搭建完善基金公司和基金经理评级体系、建立组合分析团队等方面，作为资管市场“后浪”的银行理财子公司仍有优化空间。

加码FOF型理财产品

“炒股不如买基金”，得益于股票资产较好的配置价值，银行理财子公司也开始瞄准风口，加码布局FOF型理财产品。

1月21日，北京商报记者注意到，工银理财一口气挂出了15款FOF型理财产品，开始面向投资者开售，产品类别主要覆盖“智合多资产FOF”系列以及“智合私银尊享多资产FOF”系列，产品类型为固定收益类、混合类的非保本浮动收益型产品。

具体而言，工银理财上述15款FOF型理财产品主要投资于公募基金份额，运用风险平价、风险预算等理念和模型进行大类资产配置，以及权益类资产，例如，包括但不限于股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、QDII股票型基金、QDII混合型基金等。起投金额方面，投资者也有多重选择，最低起投金额为1元，最高为50万元，业绩较基准利率为4.6%左右，投资期限在每周开放一次——1080天不等。

除了工银理财外，建信理财推出的“睿福”稳健FOF定期开放式理财产品也正在火爆销售中，该产品业绩较基准利率为4.2%，成立以来年化收益率为6.88%，远超银行理财产品，最低持有期限为一年，起购金额为1元。而光大理财推出的阳光橙优选科创产品预约申购也已经开启，该产品主要采用公募FOF形式，采用“固收+”策略，由债券底仓、股票底仓配置和新股申购构建投资组合，产品主要资金配置于中高信用等级债券资产，并通过“打新”获取向上弹性收益。

在接受北京商报记者采访时，苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金指出，在净值化转型背景下，保本型理财产品逐渐退出市场，总体收益率水平也有所下降。同时理财产品投资方向出现两个倾向，首先，相对以往更注重对权益类资产的投资，银行理财子公司逐步加强权益类资产的投研力量，含有较大比例权益资产的混合类产品持续增加；其次，通过FOF投向基金的产品持续增加，也反映了银行理财相对稳健和长期的投资思路。

加速“联姻”基金公司

FOF即基金中的基金，不直接投资于股票、债券或其他有价证券，而是以众多基金为投资标的，通过持有一篮子证券投资基金，间接持有标的资产，实现风险的二度分散。按投资的基金种类可以分为股票型、固定收益型、配置型、另类投资型四类。

在初入市场时，银行理财子公司需要选择通过基金公司专户来进行参与，北京商报记者查询基金业协会产品公示信息发现，银行理财子公司与基金公司的合作已经不断铺开，截至目前，已有48只名称中带有银行理财子公司的基金专户及基金子公司字样的产品备案。

1月13日，华夏基金备案了一单华夏基金-建信理财诚益3号集合资产管理计划，备案信息显示，该产品1月13日成立，到期日为2024年1月13日，投资类型为固定收益类，也是2021年首家备案资产管理计划的银行理财子公司。建信理财也是备案最多的银行理财子公司，梳理时间点可以发现，2019年7月3日-2021年1月13日，建信理财密集备案40只产品，这40只产品中主要为混合类、固定收益类，由华夏基金、中银基金、鹏华基金等基金公司管理。

除了建信理财外，工银理财、中信理财、农银理财、光大理财、中邮理财也联合基金公司推出了不同的“资产管理计划”，备案数量分别为3单、2单、1单、1单、1单。

通常情况下，银行理财子公司推出的产品主要以投资固定收益类基金和资产为主，稳定组合收益。同时，通过投资于优质的股票型、商品型基金增厚组合收益，分享市场大类资产轮动收益机会。

一位银行理财子公司相关人士告诉北京商报记者，对银行理财子公司来说，配置FOF型理财产品已成为趋势，FOF型理财产品体现了优中选优的策略，能够最大程度上组合资产获取更大的收益，为客户带来更多的回报。未来银行理财子公司与基金公司的合作肯定会更加密切，银行理财子公司会充分借用基金公司的资源和优势获取更多的收益。

在光大银行金融市场部分析师周茂华看来，银行理财子公司通过布局FOF，有助于分散投资风险，也可以借助基金投研能力，以较低的成本拓展银行理财子公司的资产配置领域和投资品种。但由于国内银行理财子公司整体处于刚起步阶段，投研能力、市场把握能力、投资经验方面仍不足，所以银行理财子公司通过投资FOF模式，以及银行理财子公司根据自身偏好特点与一些公募基金展开合作等。

产品研发有待提升

作为资管市场年轻的“后浪”，随着开业步伐的加快和新产品不断推出，银行理财子公司正式杀入资管业。

背靠母行的银行理财子公司带有银行的传统优势，如借助母行的平台优势，精选规模最优、投研能力突出的“固收+”打新公募基金产品，为客户争取市场稀缺的打新资源。背靠母行的风控系统，通过构建安全垫、仓位控制、动态调整风险资产配置比例等方式减少净值波动。

但同时也要注意到，基于相对薄弱的投研能力，银行理财子公司在多维度定量评价模型、长期跟踪等定性方法层面仍有较大挑战。上述银行理财子公司相关人士认为，搭建和完善基金公司和基金经理评级体系、建立分析研究评分系统和平台、建立组合分析团队、做好基金分析评价是银行理财子公司目前有待优化的问题。

“银行理财子公司通过FOF为权益市场带来资金‘活水’，丰富了市场机构投资者，但是银行理财子公司对权益市场的投研能力、市场把握能力、产品研发能力有待积累和提升，同时，相关数据平台等基础设施也要加快完善。”周茂华如是说道。

而在陶金看来，尽管看起来FOF相比直接投资权益类资产对银行理财子公司的投研能力要求更低，FOF产品投资实质上依然需要系统完备的投资理念和策略取向做支撑，背后根本要求还是加强投研能力的建设。

陶金进一步指出，银行理财子公司在建设自身投研力量的同时，仍然可以借助基金的强大投研能力和丰富投资经验，实现即时的投资收益保障，这背后是净值化转型的时限要求高于目前银行理财子公司的投研能力提高速度。因此，在未来较长一段时间内，银行理财子公司和基金公司的合作还会深入下去。但长期看，随着银行理财子公司投研能力加强，以及自身巨大规模，形成独立的投资战略和风格可能是银行理财子公司的最终发展方向，届时其与基金公司的勾连可能相对会有所弱化。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)