岳品瑜

贷款超市出售用户个人信息再引关注。1月20日，北京商报记者注意到，江苏省仪征市人民法院此前发布的一则刑事判决书显示，贷款超市“速贷之家”运营主体北京智借网络科技有限公司（以下简称“智借科技”）违规收集用户信息并出售，被罚没金额合计超过636万元，相关涉案人员被刑拘。

经法院审理认定，被告单位智借科技，被告人贤俊江、赵奇英、盛秋实、王梦灿等行为均已构成侵犯公民个人信息罪，依法应当予以惩处。智借科技犯侵犯公民个人信息罪，判处罚金320万元，被告单位及各被告人退出的违法所得316万元予以没收。贤俊江犯侵犯公民个人信息罪，被判处有期徒刑3年，缓刑3年，并处罚金30万元。赵奇英、盛秋实、王梦灿等在共同犯罪中起次要作用，分别被判处有期徒刑6个月至1年6个月不等，并处罚金2万元至15万元不等。

金融科技专家苏筱芮在接受北京商报记者采访时指出，智借科技违规收集、出售用户信息这一行为，是市场上部分科技公司合规意识淡漠、法律思维欠缺的一种折射。此类主体多为民营、小型机构，缺乏完善的内部治理架构及合规工作管理体系。

值得注意的是，在江苏省仪征市人民法院公布的刑事判决书中，还公布了从智借科技购买数据的客户，其中包括上海你我贷互联网金融信息服务有限公司（以下简称“你我贷”）、无锡信成网络科技有限公司（以下简称“信成网络”）、上海春雨信息科技有限公司（以下简称“春雨科技”）、上海六六鱼信息科技有限公司（以下简称“六六鱼”）等9家公司，其中不乏网贷平台和贷款超市主体运营公司。具体来看，智借科技向信成网络销售金额59.19万元，向春雨科技销售金额17.21万元，向你我贷销售金额16.63万元，向六六鱼销售金额5.95万元。

购买公民信息数据作何用？对于数据来源是否知情？1月20日，北京商报记者就此向涉案买家进行了进一步了解，你我贷相关负责人回应称，你我贷与智借科技的合作发生在2018年初期，上线不久后便终止了，合作方式也并非购买个人信息，而是资产导流，“你我贷对智借科技的违法行为并不知情，且曾于2020年初配合扬州警方进行调查取证工作”。

对此，北京云亭律师事务所律师魏广林表示，相关机构在与导流平台的合作中，只要实际情况涉及用户数据输送，就构成上述违法行为，并不能以“合同约定”“不知情”为由对抗法律的强制性规定，“即便是导流方数据来源合法，其他机构也不能通过买卖的方式取得用户数据”。

北京商报记者自中国裁判文书网了解到，2019年以来，多地警方破获围绕“贷款超市”开展的套路贷、买卖公民数据信息的刑事案件。涉案人通过“贷款超市”收集、售卖用户数据也已有先例，安徽省滁州市中级人民法院曾在（2020）皖11刑终220号判决书中披露，被告人通过贷款超市合作方诱骗需要借款的用户注册，收集用户隐私信息后，通过网络寻找需要购买个人信息的买家进行售卖。

贷款超市野蛮生长，也为“714高炮”提供了“生存土壤”。2019年9月，多家媒体报道指出，贷款超市头部平台“信用管家”遭警方调查，疑似因为用户数据获取来源违规。

强监管过后，贷款超市行业也重新洗牌。1月20日，北京商报记者梳理发现，包括信用管家、速贷之家在内，多家贷款超市已经转型或停摆。

除了这些垂直贷超平台外，还有部分机构布局的贷款超市业务也已经退出了市场。例如上市公司二三四五旗下“2345贷款王”等此前已经退出。同时，北京商报记者当前在51信用卡、51公积金、小黑鱼、卡牛信用卡管家等平台App中，也均未找到贷款超市业务入口。

在谈及产生这一现象的原因时，苏筱芮指出，近年来违规收集用户信息、非法贩卖个人信息遭严打，金融消费者的权益保护环境持续向好，贷款超市的生存空间愈发狭窄，“大型金融机构开始凭借自己的实力拓展流量渠道、打造生态圈，效果甚至比第三方更优，对贷超依赖的程度逐步减小”。

此外，苏筱芮强调，智借科技事件再一次为市场敲响了警钟。一方面，工信部、网信办等监管部门狠抓App违规收集用户信息行为，对拒不整改主体实行下架等惩戒措施；另一方面，无论是从业机构还是从业人员，都需要提升法律意识，维护公民个人信息安全，在合法、合规的前提条件下稳健经营。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)