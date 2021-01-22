“2020年，我国对外投资合作保持平稳健康发展。”在1月21日的发布会上，商务部新闻发言人高峰介绍，2020年我国对外投资总体实现增长，根据商务部、国家外汇管理局统计，全年我国对外直接投资1329.4亿美元（折合9169.7亿元人民币），同比增长3.3%。其中，地方企业表现活跃，广东、上海、浙江位列前三。

具体来看，2020年我国对外非金融类直接投资1101.5亿美元，同比下降0.4%。对外承包工程保持平稳，新签合同额2555.4亿美元，同比下降1.8%；完成营业额1559.4亿美元，同比下降9.8%。对外劳务合作派出各类劳务人员30.1万人，12月末在外各类劳务人员62.3万人。

值得注意的是，我国对外投资的企稳增长发展是在全球投资形势严峻情况下取得的。商务部研究院副研究员彭波在接受《经济参考报》记者采访时表示，受新冠肺炎疫情的影响，2020年全球经济受到严重影响，投资同样大幅缩水。联合国贸发会议（UNCCAD） “国际投资趋势监控”数据显示，由于新冠肺炎疫情影响，全球外国直接投资（FDI）2020年上半年同比缩水近五成（49%）。在这种情况下，我国政府及时采取有力措施，经济生活迅速恢复，一系列对外经贸数据都企稳回升，并创出多项历史新高。

中国对外投资同样取得好成绩。在彭波看来，在全球经济投资严重下滑的背景下，中国吸引外资和对外投资取得如此突出的成绩，相当不易，非常优异。他说，“2020年全球经济生活停顿，工程建设相应停滞。在这样的情况下，中国对外承包工程保持平稳，反映了中国建设能力的强大和在全球领先的竞争力。”

彭波进一步指出，综合起来，这些成绩反映了中国企业在全球价值链、产业链和供应链上的地位日益巩固，实力不断增强。展望未来，2021年全球经济将会有所好转。虽然疫情一时难以有效得到控制，但是各国经济都在缓慢恢复当中。中国对外投资也将进一步扩大。考虑到中国的全产业体系优势及产业规模，很大程度上，中国的对外投资将会表现为国内产业链的外溢与延伸。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)