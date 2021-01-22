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2020年各省份居民人均收入榜：上海最有钱，这地涨得猛

张澍楠
2021年01月22日09:56 | 来源：中新经纬
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中新经纬客户端1月22日电 (张澍楠)2020年居民收入榜出炉，中新经纬客户端梳理发现，上海人均可支配收入首破7万元，成“最有钱”城市；北京紧随其后，达69434元。增速方面，西藏增速较快，达11.5%。

上海成“7万元俱乐部”独苗

数据显示，31省份2020年居民人均可支配收入中，7万元、6万元、5万元三大“阶梯”中都只有一个“独苗”，分别是上海，北京、浙江。

上海以72232元位居第一，进入“7万元俱乐部”，成为“最有钱”城市。北京紧随其后，2020年居民人均可支配收入69434元，是唯一“6万元俱乐部”成员。浙江位居第三，2020年居民人均可支配收入52397元。

“4万元俱乐部”成员包括天津、江苏、广东，2020年居民人均可支配收入分别为43854元、43390元、41029元。

需要一提的是，与全国水平相比，北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东等9省份的人均可支配收入超全国平均线。甘肃2020年居民人均可支配收入较低，为20335元。

19省份名义增速超全国

2020年，全国居民人均可支配收入32189元，比上年名义增长4.7%，扣除价格因素，实际增长2.1%。

国家统计局介绍，居民人均可支配收入名义增速＝(当年居民人均可支配收入/上年居民人均可支配收入-1)*100%。

中新经纬客户端据上述公式计算，名义增速方面，2020年，河北、山西、吉林、江苏、浙江、安徽、江西等19省份居民人均可支配收入增速超全国水平，西藏以11.5%的增速居第一；其次为四川，2020年居民人均可支配收入增速7.4%。

另外，安徽、江西、湖南、重庆、贵州、陕西、甘肃、青海等8省份2020年居民人均可支配收入增速超6%。北京、上海2020年居民人均可支配收入增速分别为2.5%、4.0%。

工资性收入增速回升

居民可支配收入是指居民可用于最终消费支出和储蓄的总和，按照收入来源，包括工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入。

数据显示，工资性收入占据可支配收入大头。2020年，全国居民人均工资性收入17917元，增长4.3%，占可支配收入的比重为55.7%；其次占比重较高的为人均转移净收入，占可支配收入比重19.2%。

各省份范围来看也是如此，北京2020年居民人均可支配收入69434元，从四项收入构成看，人均工资性收入41439元；人均经营净收入812元；人均财产净收入11789元；人均转移净收入15394元。

再如，2020年陕西居民人均可支配收入26226元，其中人均工资性收入14044元，占可支配收入比重53.5%；人均经营净收入3459元，占可支配收入比重13.2%；人均财产净收入1608元，占可支配收入比重6.1%；人均转移净收入7115元，占可支配收入比重27.1%。

国家统计局住户调查办公室主任方晓丹表示，2020年全国居民人均工资性收入比前三季度加快0.7个百分点，保就业措施落地见效推动工资性收入增速回升。

方晓丹称，各地多措并举保居民就业、保市场主体，全国就业形势总体稳定，调查失业率逐步回落，城镇新增就业持续增加，加之减税降费、稳岗补贴、以工代训等各项政策措施的落地见效，带动城镇居民人均工资性收入增长3.2%。乡村振兴稳步推进，农村就业创业支持力度不断加大，带动农村居民人均工资性收入增长5.9%。

与工资息息相关的是就业，数据显示，2020年城镇新增就业1186万人，明显高于900万人以上的预期目标，完成全年目标的131.8%。12月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上年同期持平。全年农民工总量28560万人，比上年减少517万人，下降1.8%。

国家统计局局长宁吉喆明确，下一步，要进一步推动经济稳定恢复，加强重点群体就业帮扶，进一步稳定就业，做好保供稳价工作，加强困难群体基本生活保障，扎实做好保市场主体的工作，巩固城乡居民收入增长的基础，深化收入分配制度改革，推动居民收入差距继续缩小。(中新经纬APP)

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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