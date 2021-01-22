人民网北京1月22日电 （栗翘楚）1月11日，在海关总署的统一指挥下，在地方公安、烟草部门的支持配合下，湛江、西安、上海、青岛、广州、黄埔等17个海关共同开展“8.06”打击走私雪茄集中行动。此次行动共出动关警员704名、烟草部门执法人员191名，分成128个行动小组，同时在广东、陕西、上海、山东、河南、江苏、浙江、湖南、福建、广西、吉林、贵州、甘肃等地实施查缉抓捕行动。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人93名，现场查扣涉嫌走私的雪茄8.1万余支以及证据材料一批，案值初估人民币2.28亿元，一举打掉一个走私境外高档雪茄烟草制品的犯罪网络。

海关缉私警察对查扣走私雪茄进行清点

据互联网数据显示，我国目前是高端雪茄消费大国，消费增长势头迅猛。由于国内外雪茄烟草制品市场供给、价差等因素，当前国内雪茄市场存在较大走私风险。海关总署将全面落实总体国家安全观，继续严厉打击烟草制品等重点涉税商品走私，为保障国家经济安全、防范化解重大风险、规范市场秩序作出积极贡献。

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