人民网北京1月22日电 （栗翘楚）1月21日，记者从海关总署举行的例行记者通报会上获悉，2020全年共立案侦办走私犯罪案件4061起，其中立案侦办涉税走私犯罪案件2322起，案值927.3亿元，侦办非涉税走私犯罪案1739起。

海关总署缉私局局长孙志杰介绍，2020年，海关总署组织全国海关深入开展打击走私“国门利剑2020”行动，紧紧围绕洋垃圾、象牙等濒危物种、野生动物、“水客”、枪支毒品、成品油等重点涉税商品、农产品突出走私问题，努力克服疫情影响，全力实施专项打击，扎实推进反走私综合治理，始终保持打击走私高压态势。

一是严厉打击“洋垃圾”走私。2020年6月10日、11月3日，海关总署分别开展了“蓝天2020”专项两轮集中打击行动，共打掉走私犯罪团伙64个，抓获犯罪嫌疑人141名。全年立案侦办走私废物犯罪案件217起，与去年同期相比（下同）下降41.7%；查证涉案废矿渣等涉案废物163.1万吨，上升114.2%，禁止洋垃圾入境工作取得明显成效。全年向生态环境部通报立案侦办的涉嫌走私废物企业89家，有效实现联合惩戒执法效果。

二是严厉打击象牙等濒危物种、野生动植物及其制品走私。全国海关全年立案侦办濒危物种、野生动植物及其制品走私犯罪案件267起；查获各类濒危物种、野生动植物及其制品156.1吨。其中，走私象牙案件53起，查获象牙及其制品590.6千克。经过持续严打，走私濒危物种、野生动植物及其制品得到初步有效遏制。

三是严厉打击成品油等重点涉税商品走私。全国海关全年立案侦办涉税千万元以上重大走私犯罪案件264起，案值772.3亿元；全年立案侦办成品油走私犯罪案件370起，案值113.5亿元；全年立案侦办旅检渠道涉税走私犯罪案件296起，案值54.2亿元；全年立案侦办跨境电商渠道走私犯罪案件79起，案值104.9亿元。

四是严厉打击非法出口防疫物资。全国海关全年行政立案2489起，案值16.8亿元，移交地方公安机关刑事立案43起。

五是严厉打击枪支弹药和毒品走私。全国海关全年立案侦办武器弹药走私犯罪案件54起，缴获枪支113支；全年立案侦办毒品走私犯罪案件610起、制毒物品走私犯罪案件8起，缴获冰毒、海洛因、可卡因等各类毒品927.9公斤，缴获邻氨基苯甲酸、麻黄素等制毒物品105.3吨。

六是严厉打击农产品走私。全国海关全年立案侦办农产品走私犯罪案件1129起，案值451.2亿元。侦办冻品走私犯罪案件395起，案值299.9亿元；侦办食糖走私犯罪案件39起，案值7.6亿元；侦办香烟走私犯罪案件283起，案值14.5亿元。

七是做好海南自贸港打私工作。2020年，海口海关缉私局联合地方公安机关开展7轮打击套购走私离岛免税品集中行动，共刑事立案43起，打掉走私团伙45个，抓获涉案人员324名，案值1.4亿元。

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