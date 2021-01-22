人民网北京1月22日电 （栗翘楚）1月21日，商务部召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰介绍，根据商务部、国家外汇管理局统计，全年我国对外直接投资1329.4亿美元（折合9169.7亿元人民币），同比增长3.3%，其中，对外非金融类直接投资1101.5亿美元（折合7597.7亿元人民币），同比下降0.4%。对外承包工程保持平稳，新签合同额2555.4亿美元（折合17626.1亿元人民币），同比下降1.8%；完成营业额1559.4亿美元（折合10756.1亿元人民币），同比下降9.8%。对外劳务合作派出各类劳务人员30.1万人，12月末在外各类劳务人员62.3万人。

一是对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。2020年，我国企业对“一带一路”沿线58个国家非金融类直接投资177.9亿美元，同比增长18.3%，占同期总额的16.2%，较上年提升2.6个百分点。在沿线国家新签承包工程合同额1414.6亿美元，完成营业额911.2亿美元，分别占同期总额的55.4%和58.4%。

二是流向租赁和商务服务、批发零售、科学研究和专业技术服务、电力生产供应等领域的投资增长较快。2020年，流向租赁和商务服务业的投资417.9亿美元，同比增长17.5%；流向批发和零售业160.7亿美元，同比增长27.8%；对电力生产和供应、科学研究和技术服务的投资分别增长10.3%和18.1%。

三是地方对外投资活跃。2020年，地方企业对外非金融类直接投资807.5亿美元，同比增长16.4%，占同期对外直接投资总额的73.3%。其中东部地区对外投资同比增长21.8%；广东、上海、浙江位列前三。

四是对外承包工程新签项目的八成集中在基础设施领域。2020年，我国企业承揽的境外基础设施类工程项目5500多个，累计新签合同额超过2000亿美元，占当年合同总额的80%。其中一般建筑、水利建设类项目新签合同额增长较快，同比分别增长37.9%和17.9%。

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