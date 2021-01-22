人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

商务部：2020年我国企业承接离岸服务外包执行额首超千亿美元

2021年01月22日15:45 | 来源：人民网-财经频道
小字号

人民网北京1月22日电 （栗翘楚）1月21日，商务部召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰介绍，2020年，我国服务外包产业快速健康发展，“中国服务”品牌国际影响力不断提升。其中，承接离岸服务外包执行额首次超过千亿美元，带动服务出口提升3.8个百分点。

从规模看，2020年我国企业承接服务外包合同额17022.7亿元人民币（币种下同），执行额12113.2亿元，同比分别增长8.4%和13.3%。其中，承接离岸服务外包合同额9738.9亿元，执行额7302亿元，同比分别增长5.8%和11.4%（以美元计算，2020年承接服务外包合同额2462.3亿美元，执行额1753.5亿美元，同比分别增长4.5%和10.9%，其中承接离岸服务外包合同额1404.1亿美元，执行额1057.8亿美元，同比分别增长1.1%和9.2%）。

从结构看，信息技术外包（ITO）和知识流程外包（KPO）保持较快增长，2020年离岸执行额分别为3204.1亿元和2921.4亿元，同比分别增长10.7%和17.9%；业务流程外包（BPO）离岸执行额1176.5亿元，同比下降0.6%。数字化程度较高的集成电路和电子电路设计业务离岸执行额490.9亿元，同比增长41%；知识密集的医药和生物技术研发业务离岸执行额488.1亿元，同比增长25%。

从市场看，2020年我国承接美国服务外包执行额1550.6亿元，同比增长17%。承接中国香港、欧盟离岸外包执行额分别为1198.3亿元和1176.8亿元，同比分别增长5.7%和5.8%。美国、中国香港、欧盟前三大市场合计占我离岸服务外包执行额53.8%。承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额1360.6亿元，同比增长8.9%。

从地区看，2020年长三角区域承接离岸服务外包执行额3678.6亿元，同比增长13.3%，占全国50.4%；京津冀地区承接离岸外包执行额697.7亿元，同比增长8.6%；粤港澳大湾区承接离岸服务外包执行额838.8亿元，同比增长1.8%。31个服务外包示范城市承接离岸外包执行额6039.5亿元，同比增长8.3%，占全国82.7%。值得注意的是，受建设自贸港带动，2020年海南承接离岸服务外包执行额2亿元，同比增长751.7%。

从企业看，2020年民营企业承接离岸服务外包执行额1825.6亿元，同比增长20.9%，高于全国平均增速9.5个百分点。外商投资企业承接离岸服务外包执行额3187.5亿元，同比增长4.2%，占全国的43.7%。

从就业看，截至2020年末，我国服务外包产业累计吸纳从业人员达1290.9万人，其中大学以上学历819.3万人，占63.5%。2020年，服务外包产业新增从业人员119万人，其中大学以上学历69.2万人，占比达到58.2%。

(责编：栗翘楚、刘阳)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：2020年我国利用外资同比增长6.2% 规模创历史新高
　　人民网北京1月20日电 （栗翘楚）商务部网站今日发布消息，2020年，我国实际使用外资9999.8亿元人民币，同比增长6.2%（折合1443.7亿美元，同比增长4.5%；不含银行、证券、保险领域，下同），规模再创历史新高。 商务部介绍，2020年，我国成功应对新冠肺炎疫情带来的严重冲击，在全球跨国直接投资大幅下降的背景下，全年实际使用外资逆势增长，实现了引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”，圆满完成稳外资工作目标。…
从十组税收数据看2020中国经济
　　人民网北京1月20日电 （记者车柯蒙）1月20日，国家税务总局召开新闻发布会，税务总局收入规划核算司司长蔡自力在发布会上表示，过去的2020年是极不平凡的一年，面对复杂严峻的国内外形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，我国统筹疫情防控和经济社会发展，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。税收通常被称作经济的“晴雨表”，国家税务总局充分挖掘税收大数据优势，系统梳理了十组数据，解读2020年中国税收经济。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved