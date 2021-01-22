人民网北京1月22日电 （栗翘楚）1月21日，商务部召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰介绍，2020年，我国服务外包产业快速健康发展，“中国服务”品牌国际影响力不断提升。其中，承接离岸服务外包执行额首次超过千亿美元，带动服务出口提升3.8个百分点。

从规模看，2020年我国企业承接服务外包合同额17022.7亿元人民币（币种下同），执行额12113.2亿元，同比分别增长8.4%和13.3%。其中，承接离岸服务外包合同额9738.9亿元，执行额7302亿元，同比分别增长5.8%和11.4%（以美元计算，2020年承接服务外包合同额2462.3亿美元，执行额1753.5亿美元，同比分别增长4.5%和10.9%，其中承接离岸服务外包合同额1404.1亿美元，执行额1057.8亿美元，同比分别增长1.1%和9.2%）。

从结构看，信息技术外包（ITO）和知识流程外包（KPO）保持较快增长，2020年离岸执行额分别为3204.1亿元和2921.4亿元，同比分别增长10.7%和17.9%；业务流程外包（BPO）离岸执行额1176.5亿元，同比下降0.6%。数字化程度较高的集成电路和电子电路设计业务离岸执行额490.9亿元，同比增长41%；知识密集的医药和生物技术研发业务离岸执行额488.1亿元，同比增长25%。

从市场看，2020年我国承接美国服务外包执行额1550.6亿元，同比增长17%。承接中国香港、欧盟离岸外包执行额分别为1198.3亿元和1176.8亿元，同比分别增长5.7%和5.8%。美国、中国香港、欧盟前三大市场合计占我离岸服务外包执行额53.8%。承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额1360.6亿元，同比增长8.9%。

从地区看，2020年长三角区域承接离岸服务外包执行额3678.6亿元，同比增长13.3%，占全国50.4%；京津冀地区承接离岸外包执行额697.7亿元，同比增长8.6%；粤港澳大湾区承接离岸服务外包执行额838.8亿元，同比增长1.8%。31个服务外包示范城市承接离岸外包执行额6039.5亿元，同比增长8.3%，占全国82.7%。值得注意的是，受建设自贸港带动，2020年海南承接离岸服务外包执行额2亿元，同比增长751.7%。

从企业看，2020年民营企业承接离岸服务外包执行额1825.6亿元，同比增长20.9%，高于全国平均增速9.5个百分点。外商投资企业承接离岸服务外包执行额3187.5亿元，同比增长4.2%，占全国的43.7%。

从就业看，截至2020年末，我国服务外包产业累计吸纳从业人员达1290.9万人，其中大学以上学历819.3万人，占63.5%。2020年，服务外包产业新增从业人员119万人，其中大学以上学历69.2万人，占比达到58.2%。

(责编：栗翘楚、刘阳)