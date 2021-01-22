人民网北京1月22日电 （栗翘楚）“为在常态化疫情防控下做好春节期间市场供应保障工作，商务部会同各地商务主管部门积极采取措施，增加节日供应。”商务部新闻发言人高峰在1月21日召开的新闻发布会上表示，主要体现在以下四个方面：

一是增加货源供应。加强蔬菜运销大户与蔬菜基地产销衔接，确保蔬菜市场平稳运行；指导商贸流通企业根据不同消费群体的多样化需求，组织适销商品供应市场，提高服务水平和商品质量；动员连锁超市、农副产品批发市场增加库存，畅通供货渠道，提高水产品、牛羊肉、鸡肉等产品的上市量，丰富节日餐桌。

二是投放储备商品。去年12月以来，为保障“两节”市场供应，商务部会同有关部门已投放中央储备猪肉6.5万余吨，牛羊肉2200余吨，增加肉类市场供应，稳定市场预期。我们将根据市场情况，进一步加大投放力度，指导各地商务主管部门适时投放蔬菜、肉类等储备，有效稳定节日市场供应。

三是加强便民服务。举办“2021网上年货节”，推动采办年货、赶大集等活动“上云”、“在线”，引导电商企业开启春节“不打烊”模式，推出更多定制化、智能化、绿色化、品质化商品和服务；引导餐饮等生活服务企业提供年夜饭、寿喜宴等餐饮配送服务，满足人民群众节日消费需求。

四是强化市场监测。密切关注市场运行动态，及时掌握重点地区市场运行情况，适时启动日报监测制度；指导各地商务主管部门深入批发市场、超市、农贸市场等，加强重要生活必需品市场监测预警。我们将根据市场供求和价格情况，加强宏观调控，切实保障节日市场稳定供应。

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