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北师大联合作业帮 用大数据为河南学生“画像”

2021年01月22日17:41 | 来源：中国网
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原标题：北师大联合作业帮 用大数据为河南学生“画像”

　　2020年初疫情期间，在线直播课报名人数河南省全国第一。小学、初中学生拍照搜题最爱搜数学，高中生则多搜物理。郑州学生升学过渡期，比其他城市要短……

　　1月20日，北京师范大学统计学院与作业帮，联合发布《河南省中小学生在线学习大数据学情报告》(以下简称报告)，揭示了河南中小学生在线学习的奥秘。两机构还将推出四川、湖北等10省市中小学生在线学习大数据学情报告。

　　北京师范大学统计学院副院长赵楠教授、河南大学教育科学学院院长李永鑫教授等多位专家、学者，参与了报告的线上发布会。

　　疫情期间 河南学生在线学习最积极

　　2020年春疫情期间，河南省的中小学生对在线直播课的需求旺盛。在疫情发生的5周内，作业帮组织275名教师提供了1832节春季免费直播课，共吸引了3300万中小学生报名。其中，河南省累计报名人数超200万，在全国排名第一，是同为人口大省的山东省、广东省报名人数之和。南阳、郑州、驻马店的报名人数在全国地市排名中也进入前五。

　　数据显示，截至2020年，作业帮产品(包含作业帮APP、作业帮直播课APP和作业帮口算APP)在河南省累计激活用户设备达8000万，占全国总量的近1/10。

　　报告显示，在拍照搜题等工具类教辅产品的使用上，郑州、南阳、新乡占据用户数的前三，占全省的比例分别为13.47%、11.10%、7.22%。在线直播课用户数排名前三的城市依次是郑州、南阳和商丘。

　　报告指出，参考各地市普通中小学生人数占河南省中小学生总数的比例，可看出郑州市中小学生对在线教育产品的使用更广泛。

　　小初用户爱搜数学 高中物理难度大

　　根据北师大统计学院测算，河南省普通初中学生人数，占全省中小学生总数的比例为27%。而使用在线教育产品的初中用户，占中小学用户总数的比例高达35.75%。初中用户日人均拍照搜题次数达到8.94次，比平均值高1.47次。

　　从工作日和周末每日人均拍搜次数对比看，用户周末的日人均拍搜次数比工作日多3次，初中生多5次。

　　从拍照搜题使用时段来看，河南省中小学生各小时拍搜总人数峰值随着学段的升高而延后。

 

 

　　报告显示，小学拍搜总人数峰值出现在18点，初中在21点拍搜人数最多，高中拍搜总人数在21点后仍有上升，高峰持续到23点。

　　从河南省中小学生用户知识点拍搜情况看，数学的累计拍搜次数最多，其次是物理、化学和生物，但在高中阶段，物理的拍搜次数略超过数学。

　　此外，根据2020年11月数据，课题组通过城市间对比发现，除郑州外，其他城市初一、高一的知识点拍搜量明显高于其他年级。

　　课堂多互动成绩好提升

　　大数据显示，在线直播课用户的课堂互动对阶段答题正确率有显著的正向影响。数学、英语的人均互动次数显著正向影响阶段测正确率，英语学科的影响程度最大。

　　课题组研究显示，如果累计课堂互动次数提高10%，阶段答题正确率将提高7.658%。

　　在研讨会上，河南大学教育科学学院院长李永鑫教授表示，报告对用户情况、在线学习特征、知识点覆盖以及学习行为与效果的分析，对教育的应用有重要的参考价值。

　　河南师范大学梁云真副教授指出，在河南从教育大省向教育强省迈进的过程中，作业帮以信息技术为支撑，以新技术学习工具为代表的教育信息化的策略和方法，能起到重要作用。

　　河南日报教育工作室主任李树华说，以此全面、深入地分析中小学生的在线教育学习行为及学习情况，促进线上线下教育模式融合发展。作业帮一切从孩子出发，激发孩子们学习的积极性，体现了作业帮品牌价值和教学初心。

　　作为全球用户规模最大的K12在线教育企业，作业帮积累了27000TB大数据，拥有超3亿题库，产品日活超5000万，月活超1.7亿，占据在线教育流量测绝对优势。作业帮直播课累计服务学员6500万。

　　发布会上，作业帮公共关系副总裁王家耀介绍，科技赋能教育，实现了在线教育发展的三次供给浪潮：拍照搜题满足随时随地答疑解惑；在线直播课实现了优质教育资源普惠；大数据、AI赋能实现个性化教学，让“因材施教”成为可能。

(责编：夏晓伦、毕磊)

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