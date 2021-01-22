近日，国美宣布"真快乐"APP抢先版正式上线，而这也标志着国美零售娱乐化零售战略的全面开启。

国美零售控股执行副总裁兼国美在线CEO向海龙表示，国美零售娱乐化战略的核心，概括来说就是要实现：商家和平台的娱乐卖+消费者和用户的娱乐买和分享乐。国美娱乐化战略的着力点，重点是全面提升和实现国美零售的场景体验化、内容生动化、营销趣味化、分享社交化。

国美将快速迭代升级“真快乐”APP，从平台、场景、内容、赛事、玩法等方面推进娱乐化零售，释放国美线上平台势能，同时赋能线下，激活门店娱乐化零售发展，真正实现让商家“娱乐卖”，用户“娱乐买”、“分享乐”。

据了解，“真快乐”APP致力让用户享受超多有趣、实惠的互动玩法，和全品类超低价真选好物，充分体验充满美好快乐的购物过程。通过真选低价，娱乐化玩法和活动，“真快乐”APP让用户全程畅享娱乐买、分享乐的快乐购物体验。“真快乐”APP开创了年轻消费群体喜爱的“抢-拼-ZAO”娱乐玩法组合拳，于行业率先开创了全程真人视频导购服务先河，使用户玩得开心，买得畅快，体验一站式暖心服务，真正实现乐享购物。

“除了在娱乐化方面的布局，国美还将联合厂商通过数字化、平台化的系统升级与开放融合，重构产业链，重塑价值网。”向海龙透露，国美将通过持续优化升级线上线下双平台，促进平台效率提升、流量跃升、销量跃升，同时，依托强大的供应链、服务链优势，持续降低产品和服务成本，增强平台盈利能力，进而全面打开国美的发展和价值空间。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)