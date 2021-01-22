国际在线专稿：商务部1月20日对外发布消息称，2020年我国实际使用外资近1万亿元人民币，同比增长6.2%，吸引外资规模创历史新高。中国经济逆势增长吸引众多外媒关注，在近两日的报道中，外媒认为，中国经济为全球经济“注入暖意”，助力全球经济复苏。

《华盛顿邮报》的报道援引了美国康奈尔大学贸易政策教授埃斯瓦尔·普拉萨德的评论：“中国经济仍将继续保持强劲增长势头，并凭借突出表现，进一步巩固中国作为全球重要经济增长引擎的地位”。

该报道还援引中国国务委员兼外交部长王毅在今年1月初接受媒体采访时的表述称，中国经济呈现回稳态势对世界经济是利好消息，“为世界经济走出阴霾带来了希望”。

英国广播公司（BBC）报道，面对新冠肺炎疫情在全球的肆虐，中国率先控制住疫情、率先复工复产，使各国对中国市场的依赖加强。该报道认为，在中国经济迅速复苏的同时，也在一定程度上提振了全球经济复苏的信心。

彭博社亦发文称，中国作为世界第二大经济体，为全球经济“注入暖意”，助力全球经济复苏。（马嘉欣）

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