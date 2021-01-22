1月14日,中建一局三公司北京颐和金茂府项目为保障农民工友们的健康和安全,特为返乡工人开通由北京至河南濮阳的专线“爱心大巴车”,载着51名工友的首辆返乡大巴出发。

“今年情况这么特殊,项目给我们包了大巴车专门送我们回家,既安全又省事,我们安心了,家人也跟着放心。”45岁的农民工乔永升开心地说。

农民工李章宪说:“离家这么长时间,就盼着过年,现在回家一定要有7天内有效的核酸检测,没有就不让回啊!”1月13日,项目在听到务工人员的心声后,立即联系各家分包单位负责人,汇总有需要的人员名单,为在场所有劳务人员进行核酸检测,积极响应国家各地政府对“返乡人员疫情防控管理措施”的要求。

1月14日上午9时,“爱心大巴车”准时到位,项目严格按照北京市疫情常态化管控要求,安排专职卫生员对全车进行消杀,全力保障工友们的生命安全。

项目对所有返乡工人进行体温测量、返乡信息登记以及口罩的发放。整个过程井然有序,大家积极配合,严格遵守现场秩序。

出发前,项目管理人员反复与司机核实信息,并强调:“对于这次返乡工友的安全问题高度重视,我们采取点对点对接,全程封闭管理,除了必要的生理需要外,中途不停车。为了自己和家人的健康,大家要提高自我防护意识,严格做好非必要不下车、非必要不摘口罩的自我管理。”

“我们回家啦!”来自河南的张巧云是2个孩子的妈妈,一个孩子已经初三了,另一个上小学,今年因为疫情原因,出来打工后已有1年没有回家,平时就靠电话来了解孩子们的情况。“老大早就放假了,前半个月就催我回家。前两天告诉他们项目会派车送我们回去,他们可开心了,今早还打电话和我确认来着。项目太好了,平时会发水果什么的,冬天还会有感冒药,这次直接送我们。过完年,我还要回来。”

工友们也纷纷表示,项目包车返乡不但让大家感受到了央企的担当,而且感受到中建一局三公司对广大务工人员的照顾与关爱,后续会鼓足干劲,以良好的精神状态投入到年后的复工复产工作中,助力项目保质保量完成竣工目标,打造优质履约工程。

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