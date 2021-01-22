近期各地出现不同程度的疫情分散性反弹,为巩固疫情防控成果,1月20日,中国烹饪协会联合美团向全国餐饮企业发布了《做好疫情防控常态化形势下春节供应的倡议》(以下简称《倡议》)。《倡议》内容包括:各餐饮企业做好疫情防控、保障市场供给、控制聚餐规模、挖掘服务潜力、杜绝餐饮浪费、提倡餐企员工就地过年等。

为了与全国餐饮企业进一步落实《倡议》内容,美团还联手广大合作餐企防控疫情、保障供应,帮全国消费者就地过年更温暖,更有“烟火气”。

防疫情,帮商家为消费者提供更安心服务

在疫情防控方面,《倡议》指出,全行业要遵照执行商务部发布的《餐饮服务单位新冠肺炎疫情常态化防控技术指南(第二版)》,餐饮企业要严控食品采购关,加强员工防控意识培训,做好人员健康、餐厅环境和餐饮用具消毒的管理。

为进一步帮助餐饮企业落实疫情防控,美团将通过无接触配送、无接触点餐、安心标签升级等数字化能力,帮商户为消费者提供更安心的服务体验。

据了解,美团外卖将规范商品包装、入库、分拣、配送等环节防疫程序,加强冷链全过程防疫管理,按照“无接触配送”的标准要求,与商家一道,为消费者提供30分钟安全到家的配送服务。在堂食场景下,美团将针对“已核酸检测”、“今日营业”两大标签以及“订座”服务进行产品升级,保证消费者在疫情期间安全就餐环境。

保供应,联合商家推出“春节不打烊”活动

《倡议》在市场供给方面提到,希望广大餐饮企业能够提前做好市场分析与预测,从食材采购、储备,到菜品加工制作,积极应对消费需求的变化,为保障节日市场供给贡献行业力量。

为进一步挖掘商家供给,在餐厅经营端,美团餐饮系统的“供应链”功能,帮餐厅实时监测库存、及时备货,避免库存不足影响菜品供应。同时,美团将为餐饮企业打造定制化线上课程,指导餐厅挖掘供给潜力,增加有效供给。·

挖掘服务潜力,鼓励餐饮企业研发适合外卖外带的年夜饭,在保证食品安全、保证菜品温度的前提下,通过采取无接触配送方式,让广大消费者享受到具有“人情味”和“烟火气”的年夜饭。同时,在餐厅中为消费者提供无接触点餐服务,帮助减少接触。

有年味,就地过年也能尽享人间“烟火气”

《倡议》鼓励餐饮企业创新,在防疫情和保供应前提下,让广大消费者享受到具有“人情味”和“烟火气”。

为满足消费者在整个春节假期期间的节日需求,美团将联手全聚德、丰泽园、稻香村、吴裕泰等全国各地老字号品牌推出“老字号过大年”活动,在平台设置老字号餐饮活动专区,通过集中直观展示各品牌优惠,为消费者奉上传统年味盛宴,共享浓郁节日气氛。

此次中烹协与美团联合《倡议》的发布,将提升全国餐饮企业防疫情、保供应的意识和能力,美团与全国合作餐饮企业一起,开展一系列活动,也将进一步落实《倡议》要求,巩固疫情防控成果,帮广大消费者就地过年享受“人间烟火气”。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)