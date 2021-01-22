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“超市外卖”保供给 为居家防疫市民提供保障

2021年01月22日20:40 | 来源：中国网
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“最初几天订单暴增,拣货、配送、发货都手忙脚乱的,这几天捋顺了就都好起来了,希望能为消费者居家防疫提供一些服务。”1月22日,石家庄市某永辉超市内的员工小李已经习惯了“飞奔”拣货、打包,再交到骑手小哥为用户配送上门的流程,这也让他觉得,确实为家乡的疫情防控做了些力所能及的事。

过去半个月以来,石家庄绝大多数市民因新冠肺炎防控措施升级而留在家中防疫,大量生活所需的食材、日用品等都通过外卖、超市自营电商等采购,小李和他的同事们、以及骑手小哥们成为市民和超市之间的“保供主力军”,为市民的日常生活提供最大保障。

记者也从美团外卖了解到,截至1月21日,美团外卖已经与石家庄市内的永辉、北国、华润万家、家乐福等连锁超市,联手为居家防疫的市民提供了超过数百万次的“超市外卖”,共计将720吨食材以“无接触安心送”的方式送到了市民家门口。期间,西红柿、大白菜、黄瓜、胡萝卜是消费者购买最多的商品;铜锣烧、鸡蛋、芦笋的销售增幅也很快。

市民们将购物体验留在了评价区——“感谢商家在疫情期间作出的贡献,辛苦工作人员,请大家注意防护,保重身体!““疫情期间其他都没办法送,特别惊喜,家里快断水了……”“疫情期间,小哥和商家都很不容易,加油!另外,菜很新鲜。”

据了解,目前在石家庄已有数千家超市、便利店、生鲜果蔬店、药店,通过美团以全程“无接触”的方式保障石家庄市民居家隔离生活所需。

“我们已经和当地超市一起,在实战中积累下了大量拣货、打包、配送的经验。”美团外卖超市业务有关负责人表示,目前石家庄市各大超市包括生鲜、米面粮油、奶制品、酒水饮料、休闲零食等全品类,供给储备充足,完全能够保障市民的日常生活消费需求,“我们也会继续和各大超市一起,全力以赴为石家庄保供给,也为市民做好服务。”

(责编：乔雪峰、夏晓伦)

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