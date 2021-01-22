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国航成功试飞成都天府国际机场 加速推进成都枢纽建设

2021年01月22日20:51 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月22日电 （记者乔雪峰）2021年1月22日16时09分，中国国际航空股份有限公司（简称“国航”）编号为B2486的波音747-8型客机平稳降落在天府国际机场西一跑道，国航顺利完成天府国际机场试飞工作。

当天上午，天府国际机场以民航界最高礼遇“过水门”仪式欢迎了国航在天府机场的首秀。13时32分，飞机从天府国际机场西一跑道起飞升空，针对机场西一跑道传统进离场程序，尤其是盲降进近程序、盲降下滑道不工作进近程序、起飞爬升越障、复飞程序、精密进近灯光系统和净空符合性等科目，按照民航局咨询通告及文件要求完成了验证试飞。

此次天府机场试飞，国航调派波音747-8客机执行，选派政治过硬、技术过硬、拥有丰富飞行经验的资深机长担任试飞机组。试飞机组成员大部分曾参加大兴机场试飞、首航及多次重要航班保障任务。同时，针对试飞的技术难点，结合试飞当日成都空域预报的天气状况，机组制定了多套备份程序，保障试飞安全顺畅。

据了解，为配合天府国际机场建设，国航投资61亿元，建设总建筑面积58.15万平方米的国航天府基地，这是国航所属母公司中航集团成立以来投资最多、规模最大的基建工程项目。国航天府基地设立生产辅助设施、机务维修、航空食品、航空货运四大功能板块，目前这四个项目已全部完成竣工验收。后续，国航天府基地将整合运行、市场资源，协同推进天府机场演练、转场、启用等工作。

“十四五”期间，国航将全力打造具有全球竞争力的世界一流航空运输产业集团，大力推进成都“一市两场”运营，持续完善两场航线网络，不断增加运力投放、加密国内航班、拓展国际航线，加快推动航空运输、货运物流、飞机维修等产业布局在天府国际机场落地，发挥好北京、成都、上海、广深四角菱形枢纽网络协同运行优势，支持成渝双城经济圈和成都极核航空经济发展。到2025年，国航在成都市场的运力投放将在目前基础上翻一番，投入飞机超过150架，通过全力助推成都枢纽建设，为四川以及中西部地区广大旅客带来更加便捷的航空出行体验。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)

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