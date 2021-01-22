人民网北京1月22日电 （记者乔雪峰）2021年1月22日，东航“进博号”彩绘飞机、喷绘熊猫“进宝”元素的B777-300ER飞机从成都双流国际机场起飞，于10点20分平稳降落在成都天府国际机场的跑道上。在接受民航最高礼仪——“水门仪式”后，航班顺利停靠指定停机位。

据悉，东航在首轮验证试飞中，执行西一跑道（01/19号跑道）PBN（基于性能的导航）飞行程序，通过近3小时的验证试飞，完成对机场各项运行保障能力的综合检验。

成都民航运输即将迈入“两场一体”协同运营新格局，成为我国内地继北京、上海后第三座同时运营双国际枢纽机场的城市。届时，东航将根据成都两大机场不同的功能定位，合理配置航班资源，对在川航班、航线布局做出一系列的针对性调整，实现两场协同发展。

东航计划在现有“主力干线”的基础上，在成都构建起更多连通国内大中城市及主要省会城市的商务航线、空中快线；同时，原先布局在双流机场的国际航线将全部平移至天府国际机场运行，双流机场则增设部分商务精品航线，以满足商务旅客的出行需求。

目前，成都天府国际机场东航基地工程项目各个区域都在紧张建设之中，并将在机场建成投运后同步投入使用。

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