立白集团董事长陈凯旋。（企业供图）

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情，给我国的经济增长节奏带来了一定程度的影响，部分产业受到了冲击，产业安全问题越来越受到社会各界的重视。面对疫情，涌现了大批怀着强烈的责任感和使命感的民营经济企业家：他们或组织物资生产，或协调境外物资，或提供物流运输、免费餐食、捐款捐物等。

1月22日，中央统战部、工业和信息化部、市场监督管理总局和全国工商联联合开展“全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人”表彰活动，经过层层筛选与公示，共有100位民营企业家入选最终名单，其中，立白集团董事长陈凯旋荣获“全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人”表彰。

据了解，2020年年初疫情爆发伊始，立白集团在不到两个月的时间里，10000多名立白员工和680个立白品牌服务商团队放弃假期，日夜赶工，调动1000多辆物流配送车辆，驰援363座城市、2000多家定点收治医院，总计捐赠了价值2亿元、1万多吨消毒除菌产品。

相关人士表示，“全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人”表彰的发布不仅是对相关个人或企业的肯定，对我国民营经济统战工作也是进一步的推动和激励。此次疫情各个民营企业的表现正是深度诠释了新企业家精神——作为社会生活重要基石，民营企业精神也是中国精神的重要一角，众多民营企业家积极投身疫情防控和复工复产，在捐款捐物支持抗疫的同时紧咬牙关、坚守自救，用无畏的担当、勇气和韧性，生动展现了新时代的企业家精神。

陈凯旋曾表示，企业大了，就要自觉承担起“国有所需，我必有行，民有所需，我必有为”的社会使命。

“物美、宏仁堂药业、小米、360、君乐宝、东软，一大批优秀的民营企业家主动站出来，承担社会责任。他们在国家、社会有需要的时候，主动担当，以实实在在的人力、物力去支持防疫一线，帮助打赢这场疫情阻击战。”陈凯旋表示，民营企业家在此次疫情中展现的大爱精神，也正是说明了民营企业在党和国家改革开放的好政策支持下，获得长足发展后，积极回馈社会，体现出来的责任与担当。（毕磊）

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