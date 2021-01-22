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国家发改委回应菜价上涨：市场供应有保障 价格有望趋稳回落

2021年01月22日23:35 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月22日电（记者安蓓）近期，部分蔬菜价格出现上涨，尖椒、白菜、大葱等品种涨幅较大，引起社会广泛关注。国家发展改革委有关负责人22日回应说，当前冬春蔬菜整体供给能力稳中有升，市场供应总体有保障。预计随着相关保供稳价措施的落实，蔬菜价格整体上行趋势将会缓解，有望逐步回归到常年同期水平。

　　据介绍，蔬菜价格年度间季节性波动规律较为明显，每年11月至第二年春节前，由于越冬反季节设施生产、采收成本增加，同时受节日消费拉动等因素影响，蔬菜价格容易出现季节性走高。近期蔬菜价格涨幅较大，主要是由于去年底今年初全国大范围寒潮低温天气给蔬菜生产和流通带来不利影响，加之近期部分地区疫情点状散发，一定程度上影响了蔬菜运输和配送。

　　这位负责人说，为做好蔬菜市场保供稳价，各地各部门正在积极采取措施，主要开展了四方面工作：一是组织生产调度。切实加强蔬菜生产，特别是南方地区的快生菜和北方地区的大棚菜生产，推动本地自给率较低的城市积极对接外地货源、提前签订合同。二是强化产销衔接。保障蔬菜运输畅通、配送到位，充分利用平价商店等渠道稳定蔬菜价格。三是加强储备调节。华北、东北、西北等大城市均已建立耐储蔬菜库存，将结合市场形势及时投放，确保蔬菜供应充足、价格总体稳定。四是兜住民生底线。认真执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，及时启动、足额发放价格临时补贴，鼓励有条件的地方发放一次性补贴，切实保障困难群众基本生活。同时，进一步加强市场监管、规范市场秩序。

　　这位负责人说，目前，蔬菜种植效益较好，菜农生产积极性高，全国平均每周蔬菜收获量与上年同期持平略增，冬春蔬菜整体供给能力稳中有升，市场供应总体有保障。据农业农村部农情调度，目前全国在田蔬菜面积8500多万亩，同比增加100多万亩。随着相关措施的落实，加之气温逐渐回暖，椒类、瓜类等前期价格涨幅较大的品种逐步恢复上市，蔬菜价格整体上行趋势将会缓解，有望逐步回归到常年同期水平。

(责编：岳弘彬)

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