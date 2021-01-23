本报记者 王俊岭

湖南吉首农村商业银行乾州支行2020年11月经改造升级后正式运营，为客户提供更加优质的服务。图为该支行工作人员为客户介绍业务。

张 慧摄（人民视觉）

日前，中国工商银行四川南充分行“流动汽车银行”巴士开进位于四川省南充市顺庆区金台镇南田寺村的一处工地，为农民工提供开办银行卡服务。

李向雨摄（人民视觉）

1月22日，国务院新闻办举行银行业保险业2020年改革发展情况发布会，中国银保监会相关负责人介绍了改革发展情况。银保监会副主席梁涛表示，2020年是历史上极不平凡的一年，中国银行业与保险业努力克服新冠肺炎疫情冲击、稳妥应对各种风险挑战，继续保持了稳健运行的良好态势，改革发展取得新的成绩。

稳健运行态势良好

从重要指标来看，2020年中国银行业保险业运行稳健，主要体现在以下几方面：

资产负债及业务稳步增长。2020年末，银行业金融机构总资产319.7万亿元，同比增长10.1%。总负债293.1万亿元，同比增长10.2%。保险公司总资产23.3万亿元，同比增长13.3%；原保险保费收入4.5万亿元，同比增长6.1%；保险资金运用余额21.7万亿元，同比增长17%。

服务实体经济质效持续提高。2020年，人民币贷款增加19.6万亿元，同比多增2.8万亿元。民营企业、制造业贷款分别增加5.7万亿元、2.2万亿元。普惠型小微企业贷款、科学研究和技术服务业贷款、信息技术服务业贷款同比分别增长30.9%、20.1%、14.9%。银行保险机构新增债券投资9.5万亿元。保险业提供保险金额8710万亿元，同比增长34.6%；赔付支出1.4万亿元，同比增长7.9%。

主要经营和风险指标处于合理区间。2020年，银行业共处置不良资产3.02万亿元。截至2020年末，不良贷款余额3.5万亿元，较年初增加2816亿元；不良贷款率1.92%，较年初下降0.06个百分点；逾期90天以上贷款与不良贷款比例76%，较年初下降5.1个百分点。银行保险机构流动性总体保持平稳，商业银行流动性覆盖率146.5%，保险公司经营活动现金流同比增长106.5%。

多渠道增强风险抵御能力。2020年，通过发行优先股、永续债、二级资本债等工具补充了商业银行资本1.34万亿元，银行业新提取拨备1.9万亿元，同比多提取1139亿元。2020年末，拨备覆盖率182.3%，贷款拨备率3.5%，均保持较高水平。目前，保险公司综合偿付能力充足率242.5%，核心偿付能力充足率230.5%。

增强风险抵御能力

银保监会首席风险官兼新闻发言人肖远企在发布会上表示，为了增强银行保险机构风险抵御能力，监管部门采取了很多措施，比如要求银行通过引进战略投资者、发行二级资本工具、发行永续债等方式补充资本。“正是因为从一开始就作了部署并采取了多方面的措施，银行保险机构，目前无论是单点单体、区域性还是系统性风险，都在非常可控的水平。”肖远企说。

在存量风险处置方面，2020年全行业通过清收、核销、转让等多种形式处置了不良资产3.02万亿元，力度前所未有，金额也是历年最高。同时，银保监会还对高风险机构进行了更严格的排查，包商银行、锦州银行、恒丰银行以及一些信托公司、部分保险机构的风险都得到有效化解。

在重点领域风险防范方面，中国已经建立了房地产融资全方位、全口径的统计体系。前期，银保监会与中国人民银行共同发布了对房地产融资的集中度管理通知，如果房地产风险暴露金额超过净资本一定的比例时将采取有关措施。同时，监管部门也密切关注观察不同地区、不同城市房价变化的情况，与其他部门和地方政府一起采取相应措施。

与此同时，银保监会还高度重视银行保险机构的公司治理改革和监管，坚持将健全公司治理作为推动银行保险机构强化风险防控、实现高质量发展的一个重要抓手。

更好服务民企发展

截至2020年末，全国民营企业贷款余额是50万亿元，同比增长了14%，普惠型小微企业的贷款余额是15.3万亿元，增速高于各项贷款增速18.1个百分点。但同时，民营企业特别是民营小微企业融资难问题依然存在。

对此，梁涛表示，民营企业是一个庞大的企业群体，涵盖着国民经济的各个领域，既有大中型企业，也有小微企业。部分大中型民营企业遭遇融资的困境，有的是因为公司治理的不健全、产权不明晰；有的是片面追求集团化、多元化，偏离主业；还有的是融资结构不合理，对资金来源、成本期限缺乏统筹考虑，稍有经营不慎或市场波动就会出现资金链的紧张。梁涛说，风险较高的民营小微企业进行融资，是一个世界性的难题，需要动员全社会的力量共同研究解决。

下一步，银保监会将进一步完善制度举措，推进政策落实，支持民营企业健康发展。

对主业突出、财务稳健、大股东及实际控制人信用良好的民营企业，要求银行机构坚持审核第一还款来源，减轻对抵押担保的过度依赖，加大信用贷款投放力度；对先进制造业、战略性产业和产业链供应链自主可控的民营科技型企业，鼓励银行保险机构大幅增加中长期资金支持，支持关键核心技术攻坚、基础研究、成果转化；对符合经济结构，优化升级方向有一定竞争力，但是暂时遇到困难的民营企业，不盲目停贷、压贷、抽贷，提供必要的融资支持，帮助企业维持和恢复正常的生产经营……

“面对复杂多变的国际国内经济形势，金融机构将始终坚持秉承服务实体经济的初心使命，推动构建银企命运共同体，与民营企业同舟共济、同兴共融、共同发展。”梁涛说。

(责编：程宏毅)