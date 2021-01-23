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1月22日全国发送旅客1902.2万人次 比去年同期下降超5成

2021年01月23日20:35 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月23日电 （记者乔雪峰）记者从国务院联防联控机制春运工作专班获悉，1月22日（农历腊月初十）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客1902.2万人次，环比上升0.9%，比2019年同期（农历腊月初十，下同）下降57.9%，比2020年同期下降54.5%。

其中，公路发送旅客1371.0万人次，环比上升0.4%，比2019年同期下降60.1%，比2020年同期下降54.7%。

水路发送旅客31.0万人次，环比上升0.7%，比2019年同期下降59.9%，比2020年同期下降37.3%。

民航发送旅客83.4万人次，环比上升3.6%，比2019年同期下降48.9%，比2020年同期下降48.6%。

全国高速公路车流量3004.7万辆次，环比上升4.9%。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)

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