本报记者 葛孟超

“2020年，外汇局坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好‘六稳’‘六保’工作，更加突出服务实体经济、推进改革开放、防范化解风险，有效维护了外汇市场平稳运行，保持了国际收支基本平衡。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在22日举行的国新办发布会上表示。

银行结售汇呈顺差，跨境资金双向波动

数据显示，2020年，我国银行结售汇呈现顺差，跨境资金双向波动。在银行结售汇方面，2020年，按美元计价，银行结汇20493亿美元，售汇18905亿美元，结售汇顺差1587亿美元。在银行代客涉外收付款方面，银行代客涉外收入44124亿美元，对外付款42955亿美元，涉外收付款顺差1169亿美元。

王春英表示，这主要是由于我国疫情防控有力有效，稳步推动复工复产，对外贸易明显好于预期，进出口顺差增长，同时受全球疫情影响服务贸易逆差收窄。

“2020年，我国的跨境资金流动和外汇市场运行经受住了严峻的考验，表现出了‘韧性增强、更趋成熟’的总体特征。”王春英表示，我国外汇市场预期更加理性，银行和企业等市场主体买卖外汇主要是根据实际需要，外汇市场也有效满足了市场的需求。

当前人民币汇率处于合理均衡区间

数据显示，从2020年全年综合来看，人民币对美元的汇率中间价平均值是6.8974，与2019年平均值基本持平。从汇率弹性来看，2020年人民币对美元的一年期历史波动率是4.2%，同期欧元和日元的历史波动率是8%，英镑是11%，和其他主要货币相比，人民币汇率保持了基本稳定。

“当前人民币汇率处于合理均衡区间，既不会只升不贬，也不会只贬不升，这是主要货币的共同特征。”王春英说。

2020年下半年以来，人民币对美元汇率有所升值，这会对我国国际收支形势产生什么影响？王春英认为，人民币汇率阶段性升值，对国际收支的影响在正常范围内，没有改变我国经常账户保持合理顺差的格局，没有改变我国跨境资本流动有进有出、总体均衡的局面。

去年末我国外汇储备规模32165亿美元

数据显示，截至2020年末，我国外汇储备规模为32165亿美元，较2019年末上升1086亿美元。王春英表示，外汇储备规模变化主要受汇率折算和资产价格变化等估值因素的影响。我国外汇储备是全球金融市场的重要参与者和负责任的长期投资者，按照市场化原则在国际金融市场开展投资，尊重国际市场规则和行业惯例，维护和促进国际金融市场的稳定与发展。

“我国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，会促进内需和外需、进口和出口、对外投资和吸收外资协调发展，这有利于国际收支保持基本平衡。坚定推动金融市场高水平双向开放，提高跨境贸易投资自由化、便利化水平，为跨境资金双向自由均衡流动创造非常良好的政策环境。”王春英说，未来外汇市场将进一步巩固和呈现总体平衡、双向波动的特征。

《 人民日报 》（ 2021年01月24日 02 版）

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