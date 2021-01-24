人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

2020年人民币汇率保持基本稳定

外汇市场平稳运行 国际收支基本平衡（权威发布）

本报记者  葛孟超
2021年01月24日05:06 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“2020年，外汇局坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好‘六稳’‘六保’工作，更加突出服务实体经济、推进改革开放、防范化解风险，有效维护了外汇市场平稳运行，保持了国际收支基本平衡。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在22日举行的国新办发布会上表示。

　　银行结售汇呈顺差，跨境资金双向波动

　　数据显示，2020年，我国银行结售汇呈现顺差，跨境资金双向波动。在银行结售汇方面，2020年，按美元计价，银行结汇20493亿美元，售汇18905亿美元，结售汇顺差1587亿美元。在银行代客涉外收付款方面，银行代客涉外收入44124亿美元，对外付款42955亿美元，涉外收付款顺差1169亿美元。

　　王春英表示，这主要是由于我国疫情防控有力有效，稳步推动复工复产，对外贸易明显好于预期，进出口顺差增长，同时受全球疫情影响服务贸易逆差收窄。

　　“2020年，我国的跨境资金流动和外汇市场运行经受住了严峻的考验，表现出了‘韧性增强、更趋成熟’的总体特征。”王春英表示，我国外汇市场预期更加理性，银行和企业等市场主体买卖外汇主要是根据实际需要，外汇市场也有效满足了市场的需求。

　　当前人民币汇率处于合理均衡区间

　　数据显示，从2020年全年综合来看，人民币对美元的汇率中间价平均值是6.8974，与2019年平均值基本持平。从汇率弹性来看，2020年人民币对美元的一年期历史波动率是4.2%，同期欧元和日元的历史波动率是8%，英镑是11%，和其他主要货币相比，人民币汇率保持了基本稳定。

　　“当前人民币汇率处于合理均衡区间，既不会只升不贬，也不会只贬不升，这是主要货币的共同特征。”王春英说。

　　2020年下半年以来，人民币对美元汇率有所升值，这会对我国国际收支形势产生什么影响？王春英认为，人民币汇率阶段性升值，对国际收支的影响在正常范围内，没有改变我国经常账户保持合理顺差的格局，没有改变我国跨境资本流动有进有出、总体均衡的局面。

　　去年末我国外汇储备规模32165亿美元

　　数据显示，截至2020年末，我国外汇储备规模为32165亿美元，较2019年末上升1086亿美元。王春英表示，外汇储备规模变化主要受汇率折算和资产价格变化等估值因素的影响。我国外汇储备是全球金融市场的重要参与者和负责任的长期投资者，按照市场化原则在国际金融市场开展投资，尊重国际市场规则和行业惯例，维护和促进国际金融市场的稳定与发展。

　　“我国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，会促进内需和外需、进口和出口、对外投资和吸收外资协调发展，这有利于国际收支保持基本平衡。坚定推动金融市场高水平双向开放，提高跨境贸易投资自由化、便利化水平，为跨境资金双向自由均衡流动创造非常良好的政策环境。”王春英说，未来外汇市场将进一步巩固和呈现总体平衡、双向波动的特征。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月24日 02 版）

(责编：岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：2020年我国利用外资同比增长6.2% 规模创历史新高
　　人民网北京1月20日电 （栗翘楚）商务部网站今日发布消息，2020年，我国实际使用外资9999.8亿元人民币，同比增长6.2%（折合1443.7亿美元，同比增长4.5%；不含银行、证券、保险领域，下同），规模再创历史新高。 商务部介绍，2020年，我国成功应对新冠肺炎疫情带来的严重冲击，在全球跨国直接投资大幅下降的背景下，全年实际使用外资逆势增长，实现了引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”，圆满完成稳外资工作目标。…
从十组税收数据看2020中国经济
　　人民网北京1月20日电 （记者车柯蒙）1月20日，国家税务总局召开新闻发布会，税务总局收入规划核算司司长蔡自力在发布会上表示，过去的2020年是极不平凡的一年，面对复杂严峻的国内外形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，我国统筹疫情防控和经济社会发展，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。税收通常被称作经济的“晴雨表”，国家税务总局充分挖掘税收大数据优势，系统梳理了十组数据，解读2020年中国税收经济。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved