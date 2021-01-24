本报记者 丁怡婷

国家能源局近日发布的数据显示，2020年，全社会用电量75110亿千瓦时，同比增长3.1%。其中，第一、二、三产业用电量增速分别为10.2%、2.5%、1.9%；城乡居民生活用电量10949亿千瓦时，同比增长6.9%。

时间往前推，一季度-6.5%、二季度3.9%、三季度5.8%，10月6.6%、11月9.4%，2020年的用电量增速曲线总体呈上升趋势。“随着疫情得到有效控制，国民经济持续稳定恢复，电力消费增速由负转正，并且呈现稳步回升态势。”中国电力企业联合会电力统计与数据中心有关负责人介绍，经济社会发展对电力的消费需求已恢复常态。

电力指标通常被视作经济运行的“晴雨表”“风向标”。2020年以来，这条稳步上扬的曲线，呈现出市场活力增强、经济回暖的良好态势，印证了中国经济的韧性和活力。

制造业恢复性增长明显加快

在江苏江阴长电科技的生产车间，智能化设备马不停蹄运转，一箱箱集成电路产品等待装车，运往各地。“5G通信产业和高性能计算应用快速发展，市场需求表现良好。”长电科技有关负责人介绍，二季度以来企业生产逐渐回暖，前三季度收入和净利润均创历史新高。2020年7月，企业4万平方米的新厂房顺利封顶，投用后模组封装产品年产量将大幅提高。

“2020年12月，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，连续10个月位于临界点以上。制造业恢复性增长明显加快。其中，装备制造业和高技术制造业增势良好，再加上居民消费需求稳步释放、消费市场稳定恢复，促使制造业稳步回升，这些因素共同支撑制造业用电量回升。”国网能源研究院副总经济师单葆国分析。

中国电力企业联合会数据显示，2020年11月全国制造业日均用电量113.9亿千瓦时，创年内新高。其中，高技术及装备制造业用电量同比增长11.1%，已连续4个月增速超过10%，是一大亮点。

2020年前11月，高技术及装备制造业用电量同比增长3.1%。其中，增速最高的行业是计算机、通信和其他电子设备制造业，达到15%；其次是汽车制造业，达到13%。

新业态新模式蓬勃发展

5秒卖掉超50万个伦晚脐橙的直播带货、单日突破1亿人次的在线会议、全国900多家提供无接触就医的互联网医院……线上线下融合提速，网上购物、在线会议、远程问诊等线上服务需求进一步扩大。

国家统计局发布的数据显示，2020年，全国网上零售额11.76万亿元，同比增长10.9%；其中，实物商品网上零售额增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%，比上年提升4.2个百分点。网上零售持续增加，我国已连续8年成为全球第一大网络零售市场。此外，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增速为16.9%。

“数字化转型已经延伸至实体和服务领域，包括数据中心在内的‘新基建’正在催生新赛道。”世纪互联高级副总裁赵亮介绍，2020年以来，公司累计交付机柜数超过1.5万个，未来3年计划每年新增不少于2.5万个标准机柜。

新业态新模式蓬勃发展，新兴领域动能持续增强，带动了相关行业用电量快速增长。2020年前11月，信息传输、软件和信息技术服务业用电量同比增长24.3%。

西部地区用电量增速领先

湖北宜昌三峡机场，通过廊桥岸电系统，一架架停靠待飞的客机用上了直供电。“相比传统航油发电，三峡机场每年可减少航油消耗2000多吨，减少有害气体排放6400多吨，直接用能成本降低2/3以上。此外，还能有效减少噪声和震动，大幅提升旅客乘机舒适度。”国家电网宜昌供电公司综合能源服务工程师李兴衡说。

电能替代是指在终端能源消费环节，使用电能替代烧煤、燃油等，如电采暖、电动汽车、港口岸电、机场桥载设备等。“实施电能替代是提高非化石能源比重、提升能源效率、减少大气污染的重要举措，同时也有利于扩大电力消费、提升电气化水平、提高人民生活质量。”单葆国介绍，2020年前11月，国家电网公司电能替代电量完成1857亿千瓦时，同比增长9%；工业领域替代电量占比约60%，包括冶金电炉、工业电锅炉、建材电窑炉等。

除了电能替代，绿色低碳发展也体现在光伏设备及元器件制造等产业的用电量中。2020年11月，江苏省光伏设备及元器件制造和新能源整车制造用电量同比分别增长186.7%、54.6%，表现抢眼。

“尽管去年面对诸多考验，但光伏行业仍然保持平稳增长态势，尤其是碳达峰与碳中和目标提出后，我们的信心更足了。”天合光能常州和宿迁组件工厂总经理陆振宇介绍，当前市场需求旺盛，组件订单量充足，工厂基本保持满负荷运转，过年期间也将满产运行。

分区域看，2020年以来，西部地区用电量增速领先全国。前11月，东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长1.6%、1.2%、5.2%和1.3%。其中，云南、西藏、四川、甘肃、内蒙古、广西等省份用电量增速均超过5%。单葆国分析，承接产业转移以及深入实施区域协调发展战略，带动了西部地区用电量的较快增长。

“未来一段时期，我国工业生产处于春节前生产高峰期，加上多地倡导在工作地过年，工业负荷下降可能会低于往年，叠加迎峰度冬高峰期，电力及热力负荷需求可能保持较高水平。”中国电力企业联合会行业发展与环境资源部副主任叶春建议，电力企业需密切关注气候变化和近期疫情对市场的影响，做好电厂库存管理，加强企业内部资源统筹和库存调剂，积极配合相关部门做好能源保供工作。

《 人民日报 》（ 2021年01月24日 02 版）

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