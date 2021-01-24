全年经济逆势增长2.3%、GDP首次突破100万亿元大关……极不平凡的2020年，中国经济取得了极不平凡的成就。从税收角度切入多维度的中国经济，有哪些亮点？日前，国家税务总局发布数据，通过税收这个经济“晴雨表”，透视2020年的中国经济。

数据显示，2020年，全国税务部门组织的税收收入（已扣除出口退税）完成136780亿元，同比下降2.6%，圆满完成财政预算安排的税收收入目标。自2020年3月份“触底”后，税收收入增速连续9个月回升，反映了我国经济复苏向好的势头，但受疫情和落实减税降费影响，全年税收收入下降。税收收入占GDP比重下降约0.82个百分点，企业税费负担进一步减轻。

减税降费政策将“真金白银”红利直达市场主体，有效减轻了企业负担。“2020年，党中央、国务院继续加大减税降费力度，前11个月累计新增减税降费23673亿元，全年预计超过2.5万亿元，可圆满完成2020年政府工作报告确定的全年为企业减负目标。”国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力表示，“十三五”时期，全国新增减税降费预计超过7.6万亿元，一系列实打实的减税降费政策增强了企业获得感，激发了市场主体活力。

市场活力从全年新办涉税市场主体数量也可见一斑。蔡自力介绍，2020年，全国新办涉税市场主体达1144万户，比2019年增长10.1%，表明国家支持市场主体纾困解难、健康发展的政策措施落地见效，市场活力快速恢复。此外，2020年全年办理出口退税14549亿元，加快出口退税进度，有力支持稳外贸；税务部门征收社保费收入3.8万亿元，为民生发展提供了保障。

税收大数据具有时效性强、覆盖面广、颗粒度细的优势，记载着市场主体生产经营状况，能较为迅速全面客观地反映经济运行情况。增值税发票数据显示，2020年，全国企业销售收入同比增长6%，企业生产经营稳定向好。

“2020年，全国高技术产业销售收入同比增长14.7%，增速快于全国企业平均水平8.7个百分点。其中，以信息服务、电子商务为代表的高技术服务业，自4月份以来连续9个月同比增幅超过20%，全年累计增长23.6%，显示新动能发展潜力加速释放，新经济持续茁壮成长。”蔡自力说，2020年，受益于研发费用加计扣除等税收优惠政策，全国重点税源企业研发支出预计同比增长13.1%，其中，制造业增长9.6%，软件和信息技术服务业增长25.3%，均保持向好的创新发展势头，为我国经济高质量发展增添了强大后劲。

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