科创板股票2月1日起纳入沪港通
2021年01月24日06:51 | 来源：经济日报
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本报讯（记者祝惠春）为持续优化互联互通机制，进一步扩大沪港通股票范围，经中国证监会批准，上海证券交易所于1月22日发布了新修订的《上海证券交易所沪港通业务实施办法》，符合条件的科创板股票将于2月1日起纳入沪港通。
《上海证券交易所沪港通业务实施办法》此次修订主要包括两个方面：一是明确沪股通投资者交易科创板股票的适当性要求，符合香港相关规则界定要求的机构专业投资者才可通过沪股通参与科创板股票交易；二是将深交所上市A+H股公司的H股纳入沪港通下港股通股票范围。
同时，自2月1日起，属于上证180、上证380指数成份股及A+H股公司的A股的科创板股票正式纳入沪股通股票范围；科创板上市A+H股公司的H股及深交所上市A+H股公司的H股正式纳入港股通股票范围。
(责编：程宏毅)
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