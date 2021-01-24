本报上海1月22日电 （记者沈文敏）据上海海关统计，2020年上海市进出口总值创历史新高，达到3.48万亿元人民币，比上年增长2.3%。其中，出口1.37万亿元，与上年基本持平；进口2.11万亿元，增长3.8%。

2020年，上海市以一般贸易方式进出口1.87万亿元，增长4.6%，占同期上海市进出口总值的53.7%，比重提升1.2个百分点。以加工贸易方式进出口7031.4亿元，下降0.1%，占20.2%。外商投资企业进出口2.25万亿元，增长2.9%；民营企业进出口8335.9亿元，增长11.3%。

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