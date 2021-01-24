快手站内官方号“快手管理员”1月21日发布寒假网络环境专项治理第一期处罚公告,该期共处置违规账号2340个,违规视频12951条,违规评论7163条。公告显示,此次治理重点对涉及未成年人的软色情、低俗信息进行专项清理和打击。

严惩利用未成年人群体或身份炒作

据悉,为了给广大未成年人营造健康清朗的上网环境,快手从1月7日起开展为期两个月的寒假网络环境专项整治,全面深入清理可能对未成年人造成不良影响的信息和内容。重点方向主要包括但不限于:涉未成年人的有害信息和内容,包括图文、视频、直播、评论等;诱导未成年人充值消费,胁迫或诱导未成年人打赏;利用未成年人群体或身份炒作、博取关注;炫富、拜金、饭圈互撕、儿童邪典等影响未成年人身心健康的不良信息和行为。

严惩“恋童癖”和未成年软色情表情包

公告显示,本次专项治理采取人工审查、技术过滤、用户举报等方式,针对涉及未成年人的有害信息和内容、诱导未成年人打赏或下注、利用未成年人炒作、影响未成年人身心健康的不良内容进行集中处置。其中重点对涉及未成年人的软色情、低俗信息进行了进一步治理,如未成年软色情表情包及内容,水晶泥、漫画、游戏等形式的低俗内容,涉及未成年人内容下有恋童倾向、低俗“开车”的不良评论、表情包,网络调教内容等,对于多次发布涉未成年人不良信息的账号,平台将进行永久封禁处理。

如涉违法犯罪,平台将报案

公告显示,本期共处置违规账号2340个,违规视频12951条,违规评论7163条。部分违规用户公示如下:

公告强调,在处置涉未成年人不良信息和账号的同时,对其中可能涉及违法犯罪的相关信息,平台将上报主管部门并酌情向公安机关报案。

快手上线涉未成年人举报专属通道

快手相关负责人表示,快手会长期致力于为未成年人带来有价值、正能量的知识和内容,助力未成年人的健康成长,后续将通过专项整治,进一步净化社区环境,为青少年营造风清气正的网络空间,同时也欢迎广大用户积极举报相关不良信息和行为,共同维护清朗的网络环境。

据悉,为了更加方便用户对涉未成年人不良内容的举报,快手在2020年已全量上线涉未成年人相关举报专属通道,上线以来,极大提高了用户对该类不良内容的举报效率,也大大提高了快手对该类内容的处置效率。

快手平台相关负责人表示,寒暑假期间极易出现的针对未成年人诈骗、诱导打赏等内容也是本次专项整治的重点,请家长配合监督孩子启用未成年模式使用快手的同时,也欢迎广大用户共同监督社区秩序,一旦发现涉未成年人有害信息、诈骗、诱导打赏等内容,可以通过左侧边栏下方的“未成年人保护工具”积极向官方举报。

(责编：申佳平、初梓瑞)