本报记者 黄晓慧

核心阅读

2020年，海南免税店总销售额（含有税销售）327亿元，同比增长127%，亮眼的成绩背后离不开海南离岛免税新政策释放的红利。

随着更多具有免税品经营资质的企业加入，中国免税品集团的一家独大格局被打破。适度竞争，差异化经营，加快完善“购物”相关的配套服务以及构建相关产业链，或许是未来海南离岛免税店的方向。

“2020年7月1日海南离岛免税新政策实施以来，截至2020年底，日均销售额超过1.2亿元，同比增长2倍多。在全省接待游客数量同比下降近两成的情况下，2020年全年免税店总销售额（含有税销售）327亿元，同比增长127%，占全省社会消费品零售总额的比重达到16%。”在近日召开的海南“十三五”建设成就首场新闻发布会上，海南省“晒”出了离岛免税购物成绩单。

受新冠肺炎疫情影响，全球消费萎靡，但海南离岛免税新政策释放的空前红利，让具有免税品经营资质的企业跃跃欲试。去年底，三亚3家新增免税店开业，截至目前，全岛已开业的免税店达7家，5家企业拿到海南离岛免税经营牌照，打破了中国免税品集团一家独大的局面。

随着经营主体的加入，未来海南免税店的发展方向如何？海南离岛免税政策未来走向如何？近日，记者走进新开业的免税店，一一探究。

经营者纷纷加入，打破一家独大格局

来自苏州的旅客周女士，是第一次体验离岛免税购物。在海旅免税城看上一个国外品牌的指甲油后，她向记者表示，“还是没经验，在海棠湾就把额度用完了，到这里只能看了。”

周女士口中的“海棠湾”，指的是中国免税品集团旗下的三亚海棠湾国际购物中心，是目前全球最大的单体免税店。2011年海南离岛免税政策实施以来，中免一直处于专营地位。

2020年7月1日起，海南离岛免税新政策正式实施，离岛旅客每年每人免税购物额度提高至10万元，并取消单件商品8000元免税限额。与此同时，海南省相关部门表示，欢迎省外具有免税品经营资质的企业前来竞争开设离岛免税店。

2020年8月，海南旅投免税品有限公司和全球消费精品（海南）贸易有限公司等海南本土国企相继获得经营牌照，深圳免税等企业，也纷纷进赛道。离岛免税这池“春水”，真正被搅动了。

“终于轮到我们上场了。通常，开一家超过1万平方米的免税店至少需要8—10个月，而我们只用了不到3个月。”聊起开店经历，中国出国人员服务有限公司常务副总经理、中服三亚免税店执行董事常臻很是兴奋。2020年12月30日开业当天，1万平方米的店面涌进近15000名游客，足见离岛免税购物的吸引力。

在三亚市区的另一家新增免税店海旅免税城，负责人谢智勇也尝到了甜头：“开业第一天，销售额就达到3000多万元。”

经营主体和店面的增加，为消费者带来了物美价廉的国际名品。“从目前的实施效果看，离岛免税新政策释放效应非常好，有效吸引海外消费回流，促进国内国际双循环。”海口海关副关长敖必强说。

差异化适度竞争，提升议价能力

走进中服三亚免税店，天蓝海阔，阳光、沙滩、码头，海岛宜人的景色尽收眼底。除了购物，这里还配套了阳光海景、露台、餐饮等设施和服务。

“当初的设想就是建造一个独具海南特色的购物公园，游客能感觉自己是在海岛风光里购物，而不是在大城市的商场里。”常臻说，中服三亚免税店在选址上充分考虑到依托优美环境和周到服务，提升旅客的购物体验。除了销售离岛免税品，货架上还摆着营养保健品、完税的酒水和跨境电商销售的药妆等，以提供一站式的购物体验和贴心服务。

而在海旅免税城，谢智勇也提出了与其他免税店的差异化竞争方式。“我们的第五层整层楼都要用来打造潮流空间，将根据年轻人喜好，引进37个国际潮牌，让一些从没有进入中国市场的商品通过离岛免税的渠道展示给顾客。”

过去“一家独大”的中免，也在积极应对这场较量。眼下，除了经营5家免税店，中免正在全力打造海口市国际免税城。这座投资金额达128.6亿元的免税城位于海口市西海岸新海港东侧，拟建设免税商业、有税商业、办公、酒店、人才公寓等，是国内最大规模的国际免税综合体建筑群，计划2022年年中开业。

“目前岛内的经营主体数量已经不少了。保持适度竞争而不是过度竞争，对维护海南离岛免税购物的高品质形象非常重要。”海南师范大学中国特色自由贸易港研究中心主任刘锋表示，随着离岛免税购物这块蛋糕越做越大，过度的竞争势必削弱经营主体与国际品牌的议价能力。应当成立由政府指导的离岛免税行业协会，主导与国际大品牌供货商的谈判，提升议价能力，共同拉动海外消费回流。

完善产业链，建设国际旅游消费中心

“受新冠肺炎疫情影响，居民出国旅游的意愿降低，但旅游购物的热情不会降低。未来的5年，海南离岛免税销售预计能保持年增长20%以上。”中国（海南）改革发展研究院经济研究所所长匡贤明表示。

匡贤明认为，海南迎来了新的契机，借助离岛免税购物政策和自贸港开放的财税、金融政策，能够撬动国际旅游消费中心的建设。对于离岛免税，除了扩大经营主体范围、增加免税品品种，更重要的是加快完善“购物”相关的配套服务以及构建相关产业链，使之成为一个具有明显带动效应的产业。

根据《海南自由贸易港建设总体方案》，海南自贸港封关之前，要先建立“一负三正”的清单，使四类商品免关税。四张清单中，就有“对岛内居民消费的进境商品，实行正面清单管理，允许岛内免税购买”。

针对这一领域的经营，多位业内人士向记者表示，应该考虑让民族品牌商品成为离岛免税品，要在离岛免税店里为一批有中国特色的产品设专柜。

“让民族名品成为国际名品，需要一个培育过程。但是，国人购买国产品牌商品享受的免税额度是多少？免税后，会不会冲击国内的市场？这些问题都需综合考虑。”刘锋认为，借助海南自贸港进口原辅料“零关税”的政策，采取前店后厂、前店后仓的模式，把民族品牌的生产、销售放在海南，无疑将培育壮大海南制造业。

刘锋表示，未来，应从海南针对国人的离岛免税政策、针对本岛居民的零关税进境商品政策，以及针对国际游客的离境退税政策三措并举入手，着力建设国际旅游消费中心。

“海南需要开放政策，更需要与之配套的体制机制，可以通过引入国际化的标准和管理，提升海南免税购物产业的国际化水平。”匡贤明建议。

《 人民日报 》（ 2021年01月25日 10 版）

(责编：胡永秋、牛镛)