本报记者 宋豪新

隆冬腊月，来到四川宜宾屏山县锦屏镇柏香村，只见村里一大片坡改梯的山地，村民们正在地里忙着收菜。而过去这里地块零碎，只能零星种些粮食作物，许多村民为了生计不得不外出打工，土地随之撂荒。

改变始于2018年。当年，乌蒙山连片区域土地整治重大扶贫项目启动实施，涵盖云南、贵州、四川地区，是我国规模最大的连片土地整治项目。其中，四川省项目面积最大，涉及宜宾、泸州、乐山和凉山4市（州）的13个县194个村，约占全省国土面积的6%。

前后两年多时间，四川通过实施土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程，实现了土地旱能浇、涝能排，田平、路直、渠通，确保农田高产、稳产，形成良性生态循环。“乌蒙山区自然环境恶劣、生态脆弱，传统农用地整治路子走不通。”四川省自然资源厅相关负责人介绍，四川省在乌蒙山土地整治项目中，创新开展生态整治新模式，比如在土地平整时，抛弃以往大规模使用硬化田埂的思路与理念，保存田埂的基本生态功能，提高了土地的利用效率。

土地整治完成后，四川省新增有效耕地面积3.19万亩，新增粮食产能6800余万斤，近8万贫困人口直接受益。

农业生产条件的改善，让曾经的废弃地、撂荒地成了“香饽饽”。珙县巡场镇三合村曾因产煤兴盛，煤矿关闭后，留下的是2000多亩矿山废弃地、受污染的水源和满山的地陷。经过土地整治和生态环境修复，如今的三合村已经成为小有名气的乡村旅游地。曾经外出经商的当地村民马家兵抓住“家门口的机会”，在村里流转了600亩土地种植牧草，带动村民增收。

不仅收入增加，土地整治带来的是以产业为依托的乡村振兴。63岁的柏香村村民罗泽荣告诉记者，过去家里有一亩多地，地块零碎，又缺水，种地养不活一家人。“现在不仅土地平整了，还修了路、通了渠。我种了经济作物，一年收成能有一万多元。”

如今，昭觉县洒拉地坡乡种上玫瑰和蓝莓，越西县推进稻渔综合种养，屏山县打造“云顶茶海”为乡村康养产业铺路，沐川县将田园风光与农业园区有机结合……放眼乌蒙山区，经过整治后的土地因地制宜，发展起现代农业，焕发出勃勃生机。

《 人民日报 》（ 2021年01月25日 10 版）

(责编：胡永秋、牛镛)