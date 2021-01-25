本报昆明1月24日电 （记者叶传增）云南省人民政府办公厅近日印发了《云南省全面推行证明事项告知承诺制实施方案》（下称《方案》），从制度层面解决了企业和群众办证多、办事难、多头跑等问题，全力推进“减证便民”行动。

此次，首批104项实行告知承诺制的证明事项，集中在户籍管理、市场主体准营、资格考试、社会保险、社会救助、健康体检、法律服务等与企业和群众生产生活密切相关、使用频次较高或者获取难度较大的领域，包括居住证、营业执照、许可证书、资格资质证书、养老保险服务、护士执业注册、律师执业许可等诸多方面。

对于发现承诺不实情况，《方案》提出，要加强信用监管，依法依规实施惩处。各地各部门要根据虚假承诺造成的社会影响，依法依规实施终止办理、责令限期整改、撤销行政决定或者予以行政处罚等相应惩戒措施，并纳入信用记录。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。省直有关部门要牵头建立本行业（系统）告知承诺信用信息记录、归集、推送工作机制，与全省网上政务服务平台实现信用信息数据互联共享。各地各部门要探索建立申请人诚信档案和虚假承诺“黑名单”制度，完善“一处失信、处处受限”的联合惩戒机制和信用修复、异议处理机制，鼓励和引导失信主体主动纠正违法失信行为。

《 人民日报 》（ 2021年01月25日 10 版）

(责编：胡永秋、牛镛)