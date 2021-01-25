本报南宁1月24日电 （记者庞革平）1月1日上午8点40分，桂林银行成功发放广西首笔“桂惠贷”840万元；8点47分，邮储银行广西区分行成功发放河池市首笔“桂惠贷”300万元；9点10分，工商银行广西区分行成功发放南宁市首笔“桂惠贷”850万元……随着一笔笔贴息贷款的落地，广西“桂惠贷”投放实现开门红。

“桂惠贷”是指广西政府贴息后的优惠利率贷款。据悉，为构建更加有效的金融支持实体经济体制机制，2020年11月30日，广西壮族自治区人民政府办公厅印发《关于深入开展“桂惠贷”支持广西经济高质量发展的实施方案》。“桂惠贷”政策围绕广西经济社会发展的重点领域和薄弱环节，自2021年至2025年，每年统筹全区各级财政资金40亿元，按2个或3个百分点贴息，引导金融机构每年投放约2000亿元优惠利率贷款。

截至1月21日，广西金融机构累计投放“桂惠贷”122.79亿元，共惠及2895家企业（个体工商户），贷款加权平均利率3.05%，直接降低相关市场主体融资成本2.54亿元。贴息贷款投向中小微企业比例达到74.23%，投向民营企业比例达到62.27%，投向工业企业比例达到38.46%。

《 人民日报 》（ 2021年01月25日 10 版）

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