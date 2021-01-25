本报北京1月24日电 （记者丁怡婷）“煤炭市场供需最紧张的时候可能快要过去了。目前来看，各地存煤量有所回升，电厂满负荷情况有所缓解，煤炭价格出现了回落态势。”在中国煤炭运销协会和中国煤炭市场网日前主办的1月份煤炭市场运行发布会上，中国煤炭工业协会新闻发言人张宏介绍。

为做好煤炭保供稳价工作，煤炭主产省区和重点煤炭企业在确保安全的前提下，加快释放煤炭先进产能。中国煤炭工业协会提供的数据显示，1月上旬，协会重点监测煤炭企业煤炭产量4942万吨，比去年12月上旬增长2.3%，同比增长12.5%；1月1日—18日，重点监测煤炭企业煤炭日均销量721万吨，比去年12月日均增加17万吨，增幅为2.4%，18日当天销量达到831万吨，为历史最高水平。

近年来，煤炭中长期合同在促进煤炭市场供需平衡、保障全国煤炭稳定可靠供应等方面发挥了重要作用。2020年，在下半年煤炭现货价格大幅高于长协价格的情况下，煤炭企业中长期合同兑现率依然超过90%。

接下来煤炭市场走势将会如何？中国煤炭运销协会副理事长石瑛分析，在经济持续恢复、气温逐步回升、春节假期等多种因素共同影响下，预计今年一季度我国煤炭需求有望先增后降，煤炭供应将总体稳定，煤炭价格将高位回调。

《 人民日报 》（ 2021年01月25日 10 版）

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