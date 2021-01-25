本报北京1月24日电 （记者吴秋余）记者从中国人民银行获悉：2020年四季度，人民银行依法对16家拒收现金的单位及相关责任人作出经济处罚，处罚金额从500元至50万元人民币不等。被处罚的16家单位主要为公园景区、公共服务机构、停车场、保险公司等。据悉，2020年10月以来，人民银行以服务消费、畅通支付流通环境、保障民生为目标导向，发布人民币现金收付指引公告，加强规范引导，并深入开展拒收人民币现金行为集中整治。

人民银行有关部门负责人表示，被处罚单位或法律意识淡薄，或服务意识不强，或基于商业目的，张贴“拒收现金”标示牌，以“无接触”“上级要求”等为由，在有人值守且完全具备现金收取条件下，拒收现金。下一阶段，人民银行将持续深入整治，对核实为拒收现金的行为依法处罚并予以曝光，切实保护消费者的合法权益。

《 人民日报 》（ 2021年01月25日 10 版）

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