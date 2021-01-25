本报记者 罗珊珊

全国非金融领域实际使用外资9999.8亿元，同比增长6.2%，平均每天新设立外资企业100多家……面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，2020年，我国实际使用外资逆势增长，实现了引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”，交上了一份亮眼成绩单。

经济正增长

稳外资有保障

“2020年，中国汽车市场经历了前所未有的巨大挑战。但投资和出口增长带动了市场V型反转，中国汽车市场随着宏观经济的恢复逐步复苏。”大众汽车集团（中国）首席执行官冯思翰介绍，2020年，大众汽车集团（中国）全年交付量达385万辆，市场份额达19.3%。

尽管困难重重，但2020年默克在中国的发展丝毫没有停滞：成为上海第一批复工复产的企业，生命科学技术与培训合作中心在张江科学城正式开业，进博会上发布最新高性能材料领域投资计划，生命科学、医药健康和高性能材料三大业务板块均保持业务稳定增长。“2020年，对于全球经济都是充满不确定性的一年，但中国市场依然展示出强劲韧性。疫情得到快速控制，一系列纾困惠企政策陆续推出，稳住了在华投资企业的信心。”默克投资（中国）有限公司副总裁李晔说，默克将继续保持对中国市场的高度重视，加强各业务板块的本土化进展。

2020年，在全球跨国直接投资大幅下降的背景下，我国吸收外资风景独好。从4月开始，连续9个月实现单月吸收外资正增长，前7月实际使用外资增幅实现由负转正，全年利用外资规模再创历史新高。

商务部近期调查显示，近六成外资企业2020年营业收入、利润实现增长或持平，近九成半企业对未来前景持乐观或谨慎乐观态度。

“中国引资逆势增长，与统筹疫情防控和经济社会发展取得的成绩密不可分。”中国外商投资企业协会常务副会长曹宏瑛表示，我国采取有力措施和支持政策，率先控制疫情，率先复工复产，率先实现经济增长由负转正，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，为稳外资提供了坚实基础和保障，成为跨国投资的“稳定器”和“避风港”。

打出“组合拳”

引资魅力不减

在西安，三星高端存储芯片二期第二阶段项目稳步推进，预计今年上半年如期竣工投产；在天津，三星电机MLCC（多层陶瓷电容器）工厂、三星电池有限公司动力电池等项目正加紧建设。全球疫情持续蔓延，但三星在中国的项目仍然有序进行。“这得益于中国政府的大力支持和保障，通过绿色快捷通道，2020年我们用24架飞机运送了超5500名外籍工程师跨国复工，确保了三星在华新建、在建重大项目的建设。”中国三星总裁黄得圭说。

“2020年，三星在华新增投资54亿美元，新增投资额的83%集中在中西部地区，98%为高新技术产业投资。”黄得圭认为，“外商投资法的落地实施以及中国政府对内外资企业的一视同仁，让三星备受鼓舞，坚定了我们在华发展的决心。”

2020年，面对疫情影响，中国迎难而上，出台一系列应对措施，打出政策“组合拳”，引资魅力不减，结构不断优化。2020年，我国高技术产业吸收外资增长11.4%。

开放步伐不断加快。新增3个自贸试验区；进一步缩短外商投资准入负面清单，限制措施压缩至全国版33条、自贸试验区版30条、自由贸易港版27条，修订鼓励外商投资产业目录，新增鼓励目录127条；成功签署区域全面经济伙伴关系协定，如期完成中欧投资协定谈判……

营商环境持续优化。2020年，外商投资法及其实施条例正式实施，全面取消商务领域外资企业审批备案，实施信息报告制度；出台外资企业投诉工作办法，发布中国外商投资指引，加大投资促进保护力度。商务部联合中国政府网问卷调查显示，近九成企业认为外商投资法及其实施条例落实情况较好。

此外，商务部还组建重点外资项目工作专班，跟踪服务697个重点外资项目，累计帮助解决外资企业反映突出的防疫物资短缺、通关便利、上下游协同复工等困难问题3000多项，协调1.6万名外籍员工入境。

市场空间广

外资大有可为

“目前，我们43家跨国药企会员在中国累计建设了47家工厂，25个研发中心，2020年研发投入达122亿元。”中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会执行总裁康韦告诉记者，中国市场在跨国药企的全球战略中占据重要地位，超大规模市场优势叠加健康中国2030规划带来的产业机遇，让跨国药企坚定看好中国市场。

2021年，我国将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。作为连接国内国际两个市场的重要纽带，外资企业贡献了全国1/10的城镇就业、1/6的税收、2/5的进出口，在增强国内国际经济联动效应，提升我国经济实力、科技实力、综合国力和人民生活水平方面发挥了重要作用，今后也必将成为我国构建新发展格局的重要“生力军”。

未来我国引资形势如何？曹宏瑛认为，中长期看，利用外资将继续保持健康发展态势。我国坚定深化改革和扩大开放，众多良好的开发开放平台、不断提升的国内消费市场，蕴含着巨大的投资机遇，为吸引外资提供了巨大支撑。

“外部形势依然不容乐观。世界经济复苏仍存在变数和不确定性，疫情对全球跨境投资的影响仍在持续，这些都会对我国稳外资带来压力。”对外经贸大学国际经济研究院院长桑百川表示，新发展格局下，中国大市场的优势会进一步凸显。下一步，我们要继续扩大高水平对外开放，吸引更多优质外部要素资源参与国内大循环；持续提升开放平台水平，打造国内国际双循环连接点、支撑点；深化“放管服”改革，为外资参与“双循环”打造良好营商环境。

《 人民日报 》（ 2021年01月25日 02 版）

(责编：胡永秋、牛镛)