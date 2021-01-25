本报记者 刘 峰

1月17日下午，宁夏回族自治区平罗县渠口乡红旗村一处堆放建筑垃圾的田埂边，县自然资源局国土所所长丁立军拿出手机，打开“宁夏自然资源监管”APP，跟着APP上的导航箭头走走停停，拍照、录像、上传、填表，不到半小时，一宗疑似违法占用耕地案件取证完毕。

“这要在过去，我们的工作人员没有测量资质，得请第三方公司来测量、绘图之后，才能获取违法占地的具体面积。”丁立军告诉记者，以前取证一次，前后要用半个月时间，如今通过APP，效率大大提高。

“宁夏自然资源监管”APP，是宁夏2019年起建立的耕地保护动态监测监管系统的重要一环。这套系统通过天上看、地上查、网上管的方式，实现了对耕地资源的全周期监管和精细化、精准化管理。

据介绍，宁夏耕地保护动态监测监管系统利用高分系列遥感卫星、北京二号商业遥感卫星等多源卫星资源，每年分4季度获取全区22个县市区的影像数据，整合土地利用现状、土地利用总体规划、耕地质量等别、永久基本农田、耕地占补平衡、建设用地审批等基础数据，形成耕地保护综合应用数据库。同时，根据宁夏地理分布实际情况，采用图像解译技术，分北部川区、中部干旱带和南部山区制定3类解译规则集，准确判读定位全区耕地变化图斑，解译耕地变化后的地类。

“从2019年底开始，县局按季度收到由自治区自然资源厅总系统中发现的耕地及永久基本农田数量、质量变化的疑似问题图斑。我们在其中找出局里已经依法审批过的区域，将剩下疑似违法破坏耕地的区域图斑，交由基层管理所的工作人员取证。取证后的相关内容也会通过系统提交上级单位核实，并转至执法部门。”平罗县自然资源局用途管制和耕地保护室主任薛丽娟介绍，“比如未经审批违规搞非农建设、乱占耕地建房、挖湖造景等破坏耕地的行为，取证后经核实确实属于破坏耕地的，执法部门会第一时间看到并采取行动。”

据了解，宁夏耕地保护动态监测监管系统自2020年正式运行以来，实现了全方位精确查询全区各市、县（区）耕地的数量、质量、分布情况，全区域精准判读耕地数量、质量变化情况，全类型分析耕地变化图斑合法合规性情况，全周期监管耕地变化处置情况，全过程监管耕地保护业务工作。

“2020年前三季度，全区共审查图斑5362个，比对2020年、2019年监测疑似违法图斑问题，数量呈递减趋势，真正做到了早发现、早制止的精细化管理效果。”宁夏自然资源厅耕地保护监督处处长高岩说。

《 人民日报 》（ 2021年01月25日 02 版）

(责编：胡永秋、牛镛)