本报北京1月24日电 （记者谷业凯）国家知识产权局近日发布的2020年主要数据显示，我国主要知识产权指标符合预期，知识产权事业发展再上新台阶。我国发明专利授权53万件。截至2020年底，国内发明专利有效量达到221.3万件。

2020年，我国商标注册576.1万件；核准使用地理标志专用标志企业1052家，核准注册地理标志商标765件；我国集成电路布图设计登记申请14375件，同比增长72.8%。

全国知识产权系统2020年共处理专利侵权纠纷行政裁决案件超4.2万件，知识产权保护社会满意度得分达到80.05分；专利、商标质押融资项目达12039项，同比增加43.8%，质押融资总额达2180亿元，同比增长43.9%。

据介绍，2020年我国知识产权审查质量效率进一步提高。高价值专利审查周期压减至14个月，发明专利平均审查周期压减至20个月，商标注册申请平均审查周期缩短至4个月。国内发明专利结构不断优化。国内有效发明专利维持年限超过10年的达到28.1万件，占总量的12.3%，较上年提升1个百分点。国内拥有有效发明专利的企业共24.6万家，较上年增加3.3万家，其中高新技术企业发明专利拥有量占比近六成。

《 人民日报 》（ 2021年01月25日 02 版）

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