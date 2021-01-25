本报记者 王 珂

中央经济工作会议强调坚持扩大内需这个战略基点，指出形成强大国内市场是构建新发展格局的重要支撑，并提出充分挖掘县乡消费潜力、合理增加公共消费等举措。如何理解坚持扩大内需战略的重要意义？当前我国国内市场发展呈现哪些新特征？建设强大国内市场，要重点从哪些方面发力？记者采访了国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微。

坚持扩大内需战略

记者：中央经济工作会议要求坚持扩大内需战略。立足当下、着眼长远，应如何准确理解坚持扩大内需战略的重要意义？

王微：坚持扩大内需战略、加快形成强大国内市场，对做好我国经济工作、加快构建新发展格局非常重要。

坚持扩大内需是构建新发展格局的核心要求。做好2021年经济工作，必须把坚持扩大内需战略、形成强大国内市场作为着力点，紧紧围绕供给侧结构性改革这条主线，打通堵点、补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节。

坚持扩大内需是实现经济持续稳定增长、增强发展活力和韧性的迫切需要。进一步发挥消费的基础作用和投资的关键作用，有利于畅通国内大循环，有利于增强发展韧性和扩大回旋余地。

坚持扩大内需，是满足人民美好生活需要、增进民生福祉的必然选择。我国国内需求的扩大及其对经济增长作用的提升，主要推动力量来自消费结构的持续升级与新技术推动的消费创新，涌现出一系列不同于以往的新消费，成为推动经济发展的新增长点。

坚持扩大内需是建设现代产业体系、实现高水平供需相互促动和动态平衡的重要支撑。抓住消费升级和科技创新机遇促进和发展新消费，有利于为创新创业提供市场支撑和丰富应用场景，实现内需发展与促进产业升级、壮大市场主体的协同共进。

强大国内市场成为我国经济发展比较优势

记者：中央经济工作会议提出，形成强大国内市场是构建新发展格局的重要支撑，必须在合理引导消费、储蓄、投资等方面进行有效制度安排。当前我国国内市场建设呈现哪些新特征？

王微：经过改革开放40多年的发展，强大国内市场已成为我国经济发展的比较优势，同时也在加速显现一些新特征，突出表现在几个方面：

一是我国消费规模持续扩大，提质扩容和模式创新的动力强大。2020年，面对复杂严峻的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击，我国消费呈现稳步复苏态势，8月份社会消费品零售总额增速由负转正，此后连续5个月保持正增长。

二是供给调整加速，新兴领域投资增长显著。2020年，我国固定资产投资518907亿元，其中高技术产业投资增长10.6%，快于全部投资7.7个百分点，高技术制造业和高技术服务业投资分别增长11.5%和9.1%。

三是营商环境持续向好，市场活力和创造力不断迸发。随着“放管服”改革不断深化，特别是市场准入负面清单、知识产权保护等制度的完善，推动了市场准入门槛的降低和制度性交易成本的下降，促进市场主体数量较快增长和创新潜力加快释放。

四是对全球市场的吸引力不断提升，在稳定全球产业链供应链中的作用凸显。2020年我国外贸逆势增长，全年进出口总值同比增长1.9%。近年来我国外资流入规模持续平稳增长，2020年引资规模再创历史新高。

同时也应看到，建设强大国内市场仍有诸多短板。消费增长潜力释放尚不充分，有效和中高端供给仍然不足，公共卫生、生态环保、防灾减灾等基础设施建设存在一些薄弱环节，对标国际先进水准提升我国市场国际化水平的步伐仍需加快，法治化的营商环境和市场治理能力亟待提高等。

提升居民消费能力

记者：您认为，加快建设强大国内市场、助力构建新发展格局，应重点从哪些方面发力？

王微：要以促进就业、优化分配和降低负担为抓手，稳定和提升居民消费能力。扩大消费最根本的是促进就业和提升收入水平。在扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的基础上，要通过完善职业技术教育体系，实现更加充分更高质量就业，实现更广泛的收入水平提升；同时，要通过加快完善社保、个人所得税附加扣除政策，进一步优化收入分配结构，扩大中等收入群体和提高消费支付能力。

以改善人民生活品质为重点，加快提高供给质量实现消费提质扩容。适应消费升级和消费创新的新要求，加快提高供给质量，在食品、化妆品等领域加快培育品牌；促进消费产业结构转型升级，特别是促进餐饮、家政等各类生活性服务业加快发展。合理增加公共消费，提高教育、医疗、养老等公共服务支出效率。

以现代流通体系建设为切入点，加快形成供需衔接、城乡一体、内外贸联通的国内大市场。加快国际消费中心城市和多层次的区域消费中心建设，打造层次多样、集聚集群、融合互动的零售和服务发展生态。深入推进城乡高效流通体系建设，促进工业品下乡和农产品进城双向流通，充分挖掘县乡消费潜力。

激发全社会投资活力，增强投资增长后劲，促进消费供给升级。大力发展数字经济，加大新型基础设施投资力度，着力加快5G网络、云平台、物联网、服务器、超高清视频终端等新型信息基础设施建设。扩大制造业设备更新和技术改造投资，推进城镇老旧小区改造，建设现代交通和物流体系，加快布局和建设城市物流配送网络。

加强需求侧管理和深化改革，加快建设有利于持续释放内需潜力的体制机制。加快完善消费促进体制机制，进一步完善消费市场治理的基础性制度，加快建设高标准市场体系，为消费创新营造良好的制度环境；通过增加收入和改善分配，培育壮大中等收入群体。

以制度型开放为导向，进一步加大市场开放力度。对标国际先进规则，加大国内市场特别是服务市场的开放力度，提高国内国际市场的接轨程度，在全球市场版图中扮演更重要角色。

《 人民日报 》（ 2021年01月25日 02 版）

(责编：胡永秋、牛镛)