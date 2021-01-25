本报记者 孔德晨

江西省湖口县坚持工业强县战略，大力实施工业转型升级，工业经济呈现良好发展态势。图为1月23日，在湖口县园区内的旗冠电子项目工厂，员工正加班加点赶制订单。

张 玉摄（人民视觉）

近年来，河北钢铁集团宣钢公司加快新旧动能转换，引领钢铁产业实现创新、绿色、高质量发展。图为日前该公司技术人员在检查螺纹钢质量。

陈晓东摄（人民视觉）

2020年，全国规模以上工业增加值比上年增长2.8%、高技术制造业增加值增长7.1%、企业收入由降转增——工业经济回稳向好是中国经济实现正增长的强有力支撑。国家统计局工业统计司司长卢山日前指出，2020年，面对新冠肺炎疫情冲击以及复杂严峻的国内外形势，企业复产水平稳步提升，工业生产持续稳定恢复，企业生产经营状况不断改善，中国工业经济保持了稳定向好的态势。

工业增速逐季回升

国家统计局发布的数据显示，2020年中国工业经济运行呈现出以下特点：

工业增速逐季回升，四季度增长较快。2020年，全国规模以上工业增加值比上年增长2.8%。分季度看，一季度下降8.4%，二、三、四季度分别增长4.4%、5.8%、7.1%，工业生产呈现逐季稳步回升态势。

多数行业和产品实现增长，增长面持续扩大。分行业看，2020年，41个大类行业中，25个行业增加值比上年增长，较前三季度增加5个，行业增长面扩大12.2个百分点；分产品看，612种工业产品中，341种产品比上年增长，较前三季度增加58种，产品增长面扩大9.5个百分点。

工业出口接近上年规模，电子等主要行业表现突出。2020年，工业产品出口交货值比上年下降0.3%，降幅较前三季度明显收窄2.8个百分点，全年工业出口规模接近上年水平。其中，11、12月出口分别增长9.1%、9.5%，增速明显回升，达到2019年以来最高水平。

高技术制造业快速增长，新兴产品增长强劲。2020年，高技术制造业增加值比上年增长7.1%，高于全部规上工业平均水平4.3个百分点。其中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业增加值分别增长12.1%、8.8%、6.5%。

企业效益持续改善

工业发展好不好，还要看工业企业效益怎么样。卢山介绍，2020年1-11月份，规模以上工业企业营业收入同比增长0.1%，增速年内首次实现由负转正。受市场需求逐步恢复、工业品价格回升等带动，1-11月份利润总额同比增长2.4%。

工业和信息化部部长肖亚庆此前表示，2020年以来，工业和信息化部充分发挥国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室协调作用，会同各成员单位，做好两道“减法”和两道“加法”，帮助中小企业渡难关。

——做好税费、欠款“减法”。推动实施阶段性减免企业社保费、降低企业用电用气价格、减免房租等措施为企业减负，2020年全年新增减税降费规模超过2.5万亿元。加大国有企业拖欠民营和中小企业账款清偿力度，2020年1-11月，全国累计清偿拖欠账款1841亿元。

——做好信贷、服务“加法”。实施对中小微企业贷款阶段性延期还本付息、加大小微企业信用贷款支持等政策，惠及310多万户企业。2020年前三季度，普惠小微贷款余额达14.6万亿元，同比增长29.6%。2020年1-11月，各地中小企业公共服务体系共举办服务活动8万多场次，开展服务630多万次，服务企业5700多万家次。

“在各项惠企政策推动下，中小企业克服疫情影响，加快恢复发展。”肖亚庆说，“2020年1-11月，全国规模以上中小工业企业利润总额同比增长6.9%，实现连续4个月累计正增长。”

抓创新、稳产业、促转型

2021年工业工作怎么做？此前召开的全国工业和信息化工作会议指出，2021年要围绕构建新发展格局迈好第一步、见到新气象，突出抓好几个方面的重点工作任务：

——推动基础和关键领域创新突破。发挥科技自立自强对产业发展的战略支撑作用，聚焦基础技术和关键领域，大力提升制造业创新能力。

——着力稳定和优化产业链供应链。“中国是全球第一制造业大国，拥有独立完整的工业体系和全部工业门类，产业规模和配套优势明显，产业链供应链有较强韧性。”肖亚庆指出，针对目前产业链供应链仍存在的基础不牢、水平不高等问题，要补短板、锻长板、强企业，实施产业基础再造工程，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级，落实好各项惠企稳企政策，培育一批具有生态主导力的产业链“链主”企业。

——加快制造业数字化转型。肖亚庆表示，数字经济已成为经济增长的重要驱动力，“十三五”期间，中国数字经济年均增长16.6%，对GDP增长贡献率超过67%。在产业数字化方面，要深入实施智能制造工程，开展制造业数字化转型行动，完善标准体系，强化试点示范，培育一批系统解决方案提供商，加快工业设备和企业上云用云步伐。

(责编：胡永秋、李栋)