本报太原1月24日电 （记者胡健）记者从23日闭幕的山西省十三届人大四次会议上获悉：山西今年把开展碳达峰作为深化能源革命综合改革试点的牵引举措，实施碳达峰、碳中和山西行动。

山西省将探索用能权、碳排放交易市场建设，抓好煤炭消费减量等量替代。以5G通信、先进控制技术为指引，推进智能煤矿建设，建设智能化采掘工作面1000个，推动煤炭绿色开采，建设40座绿色开采煤矿。推进非常规天然气增储上产，力争非常规天然气产量达到120亿立方米。完善战略性新兴产业0.3元/千瓦时电价机制，引导发电企业降本增效。积极推动风电光伏平价项目健康发展，有序推进地热能开发利用和生物质能发展，实现能源供给由单一向多元、由黑色向绿色转变。

目前，山西省在役运行煤电机组全部完成超低排放改造，光伏、风电等新能源利用率进一步提高。全省新能源和可再生能源发电机组占比超过30%，风电和光伏装机规模分别位列全国第五位和第七位。开展煤炭分质分级利用试点，积极培育壮大碳基新材料产业，中科院山西煤化所中试基地、潞宝兴海新材料等一批重点项目落地。山西在2019年提前超额完成“十三五”去产能任务的基础上，2020年又关闭煤矿75座，退出产能4099万吨。过去两年全省焦化行业压减产能4129万吨。

《 人民日报 》（ 2021年01月25日 02 版）

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