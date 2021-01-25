本报北京1月24日电 （记者孙秀艳、寇江泽）记者从日前召开的2021年全国生态环境保护工作会议获悉：截至2020年底，地级及以上城市（不含州、盟）黑臭水体消除比例达到98.2%；长江流域、渤海入海河流劣Ⅴ类国控断面全部消劣；长江干流历史性地实现全Ⅱ类及以上水体；受污染耕地安全利用率达到90%左右，污染地块安全利用率达到93%以上；圆满完成2020年年底基本实现固体废物零进口目标，“洋垃圾”被彻底挡在国门之外。

“十三五”时期，我国生态环境保护继续取得历史性成就，“十三五”规划纲要确定的生态环境9项约束性指标均圆满超额完成，污染防治攻坚战阶段性目标任务高质量完成。生态环境部有关负责人表示，2021年做好生态环境保护工作要坚定不移贯彻新发展理念，更加突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，加快推动绿色低碳发展，持续改善生态环境质量，推进生态环境治理体系和治理能力现代化。

《 人民日报 》（ 2021年01月25日 14 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)