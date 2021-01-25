本报南宁1月24日电 （记者邓建胜、李纵）近日，广西壮族自治区生态环境厅、自治区统计局、自治区农业农村厅联合发布《广西壮族自治区第二次全国污染源普查公报》。根据公报，广西主要污染物排放量大幅下降，污染治理能力明显提升。

据介绍，广西第二次全国污染源普查工作于2017年7月正式启动。根据公报，与2007年第一次全国污染源普查相比，广西主要污染物排放量大幅下降，城镇污水处理厂的数量增加了20.43倍，处理能力提高了4.32倍。

《 人民日报 》（ 2021年01月25日 14 版）

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