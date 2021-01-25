本报北京1月24日电 （记者聂传清）记者日前从中国五矿集团有限公司获悉，2020年，公司营业收入达7016亿元，同比增长15%，净利润同比增长36%，经营性现金净流入423亿元，经营效益创历史最好水平。

中国五矿2021年度工作会于日前召开。中国五矿总经理国文清在作工作报告时指出，2020年，公司所属45座矿山，境外15座矿山均平稳运行，铁矿石、铜经营量同比分别增长50%、15%。

数据显示，从2015年到2020年，中国五矿总资产从7057亿元到9877亿元（不含金融管理资产1.1万亿），年均增长7%；营业收入从4215亿元到7016亿元，年均增长11%，利润总额和经济增加值大幅增加。“十三五”期间公司累计实现利润669亿元，累计上缴税费1051亿元。

“十三五”期间，中国五矿自主建成投产邦巴斯铜矿、杜加尔河锌矿等一批重大项目，钨、铋、石墨资源量产量位居全球第一；铜、铅、锌资源量产量位列全球第一梯队；先后建成宝钢湛江钢铁基地、台塑越南河静钢厂项目等一批标杆项目，占据国内90%、全球60%的市场份额。

国文清提出，“十四五”期间，中国五矿将以“一天也不耽误、一天也不懈怠”的实干作风和企业精神，实现“营收超万亿、利润再翻番”五年发展目标。

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