本报记者 王俊岭

记者日前从商务部了解到，过去一年，网络零售市场发展持续向好，市场规模再创新高。根据国家统计局数据，2020年全国网上零售额达11.76万亿元，同比增长10.9%，实物商品网上零售额达9.76万亿元，同比增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重接近1/4，网络零售在促消费、稳外贸、扩就业、保民生等方面作用不断增强。

商务部电子商务司负责人在解读2020年全年网络零售市场发展情况时指出，整体来看，中国网络零售市场呈现以下特点：

一是新旧动能转换加快，消费升级势头不减。面对复杂严峻的挑战，全国网络零售展现了充分的韧性，主动化危为机，以创新驱动新旧动能转换。新业态、新模式发展迅猛，重点监测电商平台累计直播场次超2400万场，在线教育销售额同比增长超过140%，在线医疗患者咨询人次同比增长73.4%；“双品网购节”“618”“双11”以及现在正在举办的“网上年货节”等大型网购促销活动，推动需求释放，有力拉动市场增长；绿色、健康、“家场景”“宅经济”消费热度凸显，健身器材、保健食品、消毒卫生用品、中高端厨房电器、宠物用品增长均超过30%；线上线下融合加速，电商企业加快赋能线下实体转型升级。

二是跨境电商持续发力，有力推动外贸发展。据海关统计，2020年全国跨境电商进出口额达1.69万亿元，增长31.1%。跨境电商迅速发展得益于系列政策利好，2020年，中国与22个国家“丝路电商”合作持续深化，双边合作成果加速落地；新增46个跨境电商综试区，增设“9710”“9810”跨境电商B2B出口贸易方式，推动通关便利化；广交会等展会“云端”举办开辟了外贸发展新通道。

三是农村电商提质升级，电商兴农不断深入。商务大数据监测显示，2020年全国农村网络零售额达1.79万亿元，同比增长8.9%。电商加速赋能农业产业化、数字化发展，一系列适应电商市场的农产品持续热销，有力推动乡村振兴和脱贫攻坚。商务部持续开展农产品“三品一标”认证，农产品品牌推介洽谈，推动农产品上行。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)