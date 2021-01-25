人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

上海人均GDP突破二点三万美元 浙江居民人均可支配收入超五万元

2021年01月25日07:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报上海1月24日电 （记者谢卫群、巨云鹏）2020年，上海“五个中心”建设实现重大目标。国际经济、金融、贸易、航运中心基本建成，经济实力保持在全球城市前列。1月24日，上海市十五届人大五次开幕会上，上海市市长龚正在《政府工作报告》中这样介绍。

　　2020年，在全球金融中心指数、新华·波罗的海国际航运中心发展指数排名中，上海均升至世界第三。上海证券市场筹资额、现货黄金交易量、原油期货市场规模等均位居世界前三，口岸贸易总额继续保持全球城市首位，上海港集装箱吞吐量连续11年蝉联世界第一，上海机场航空货邮吞吐量保持世界第三。

　　“十三五”期间，上海全市生产总值从2.69万亿元增加到3.87万亿元，人均生产总值突破2.3万美元，居民人均可支配收入从5万元增加到7.2万元，每年新增就业岗位近60万个，“老小旧远”等民生难题得到有效破解。

　　据新华社杭州1月24日电 （记者林光耀、黄筱）记者近日从国家统计局浙江调查总队获悉，2020年浙江居民人均可支配收入52397元，比上年增加2498元，名义增长5.0%，扣除价格上涨因素后实际增长2.6%，首次踏上“5万元”台阶。

　　国家统计局浙江调查总队的数据显示，2020年浙江省城镇居民人均可支配收入62699元，比上年增加2517元，名义增长4.2%，扣除价格上涨因素后实际增长2.1%；农村居民人均可支配收入31930元，比上年增加2054元，首次踏上“3万元”台阶，名义增长6.9%，扣除价格上涨因素后实际增长4.0%。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：2020年我国利用外资同比增长6.2% 规模创历史新高
　　人民网北京1月20日电 （栗翘楚）商务部网站今日发布消息，2020年，我国实际使用外资9999.8亿元人民币，同比增长6.2%（折合1443.7亿美元，同比增长4.5%；不含银行、证券、保险领域，下同），规模再创历史新高。 商务部介绍，2020年，我国成功应对新冠肺炎疫情带来的严重冲击，在全球跨国直接投资大幅下降的背景下，全年实际使用外资逆势增长，实现了引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”，圆满完成稳外资工作目标。…
从十组税收数据看2020中国经济
　　人民网北京1月20日电 （记者车柯蒙）1月20日，国家税务总局召开新闻发布会，税务总局收入规划核算司司长蔡自力在发布会上表示，过去的2020年是极不平凡的一年，面对复杂严峻的国内外形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，我国统筹疫情防控和经济社会发展，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。税收通常被称作经济的“晴雨表”，国家税务总局充分挖掘税收大数据优势，系统梳理了十组数据，解读2020年中国税收经济。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved