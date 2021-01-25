本报上海1月24日电 （记者谢卫群、巨云鹏）2020年，上海“五个中心”建设实现重大目标。国际经济、金融、贸易、航运中心基本建成，经济实力保持在全球城市前列。1月24日，上海市十五届人大五次开幕会上，上海市市长龚正在《政府工作报告》中这样介绍。

2020年，在全球金融中心指数、新华·波罗的海国际航运中心发展指数排名中，上海均升至世界第三。上海证券市场筹资额、现货黄金交易量、原油期货市场规模等均位居世界前三，口岸贸易总额继续保持全球城市首位，上海港集装箱吞吐量连续11年蝉联世界第一，上海机场航空货邮吞吐量保持世界第三。

“十三五”期间，上海全市生产总值从2.69万亿元增加到3.87万亿元，人均生产总值突破2.3万美元，居民人均可支配收入从5万元增加到7.2万元，每年新增就业岗位近60万个，“老小旧远”等民生难题得到有效破解。

据新华社杭州1月24日电 （记者林光耀、黄筱）记者近日从国家统计局浙江调查总队获悉，2020年浙江居民人均可支配收入52397元，比上年增加2498元，名义增长5.0%，扣除价格上涨因素后实际增长2.6%，首次踏上“5万元”台阶。

国家统计局浙江调查总队的数据显示，2020年浙江省城镇居民人均可支配收入62699元，比上年增加2517元，名义增长4.2%，扣除价格上涨因素后实际增长2.1%；农村居民人均可支配收入31930元，比上年增加2054元，首次踏上“3万元”台阶，名义增长6.9%，扣除价格上涨因素后实际增长4.0%。

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