本报记者 高 乔

联合收割机在河北省泊头市西辛店乡大付村的麦田里作业。

新华社记者 牟 宇摄

在隧道股份上海隧道工程有限公司机械制造分公司生产车间，工人对“骐跃”盾构机进行安装调试。

新华社记者 方 喆摄

顾客在北京市朝阳区朝阳大悦城购物。

新华社记者 李 欣摄

中国国家统计局近日发布数据，2020年，中国国内生产总值（GDP）为1015986亿元，首次突破100万亿元大关，按可比价格计算，比上年增长2.3%。

在极不平凡的2020年，中国向世界交出一张亮眼“成绩单”。中国经济画出“V”型增长的精彩弧线，为低迷的全球经济增添一股强劲动力，引发外媒关注和好评。

数据好于预期

“如果用一句话形容2020年中国的经济表现，那就是面对最恶劣环境，交出最好答卷。”韩国《中央日报》报道称。

2020年中国经济成绩吸引外媒目光。在全球疫情形势严峻、全球经济充满不确定性的当下，中国作为全球经济复苏的一大引擎，成为外媒关注的焦点。

“2020年，中国成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。”据拉美社报道，中国官方数据显示，在2020年的前10个月中，中国进出口所占国际市场份额达到12.8%。中国海关总署发布的数据显示，2020年中国货物贸易进出口总值为32.16万亿元人民币，同比增长1.9%。中国与欧盟成员国、东盟成员国、“一带一路”沿线国家以及美国的贸易往来保持增长势头。

据法新社报道称，中国官方数据显示，尽管2020年中国GDP增速为40多年来的最低水平，但预计中国仍将是从疫情危机中强劲反弹、实现正增长的唯一主要经济体。与2019年修正后的6.0%的增长速度相比，2020年2.3%的增速明显放缓，但这仍高于法新社综合13家金融机构分析师的意见后预测的2%。

英国《金融时报》报道称，中国官方数据显示，随着工业生产持续推动中国经济复苏，2020年第四季度中国经济的增长速度已高于疫情发生前水平。中国的GDP数据好于预期。得益于连续3个月两位数的出口增长，中国在2020年12月份获得有史以来最高的月度贸易顺差。当月，中国出口额同比增长18%。还有其他一系列指标也反映出中国经济的蓬勃发展。

提供复苏“秘籍”

什么是中国经济“V”型反弹的增长“秘籍”？在被亮眼经济数据吸引的同时，外媒纷纷探寻中国经济保持强劲韧性的原因。

“中国经济‘V’型复苏是成功控制新冠肺炎疫情、财政和货币政策带动基础设施投资的结果。”彭博社报道称，医疗设备和居家办公设备的海外需求进一步促进了增长，2020年中国出口同比增长3.6%。

美国《纽约时报》网站报道称：“遏制疫情蔓延对中国过去一年的经济成功至关重要。”当疫情在其他国家肆虐时，中国政府自上而下的积极防疫措施阻断了病毒在全国的迅速传播。此外，出口和基础设施投资是过去一年经济增长的主要推动力。从高铁线路到新建公寓建筑，固定资产投资在2020年多有攀升。中国政府加大基础设施支出。中国的大城市都已连入高铁线路，通往小城市的新线路迅速增加。新的高速公路纵横交错，连接起遥远的西部省份。

俄罗斯科学院远东研究所专家马斯洛夫表示，中国政府在经济的迅速复苏上发挥了关键作用。中国大幅减税降费，向私营企业提供长期低息贷款。中国短期内生产大量商品，从而避免了通货膨胀。此外，国家投资初创公司的积极性高，这保护了许多企业。

“中国的例子表明，结束恐惧是完全可行的。”据德国《日报》网站报道，中国在2020年春季实施艰难的封锁措施后，经济迅速复苏。中国之所以能成为唯一避免经济萎缩的主要经济体，是因为中国政府果断应对疫情，出台大量刺激措施，同时，世界对中国产品需求强劲。

加速全球经济

“鉴于中国在世界经济中的分量，中国的增长数据一直备受关注。而且中国似乎成为人们期待的世界经济复苏晴雨表。”法新社报道称。

作为世界第二大经济体、世界第一贸易大国，中国的经济增长为其他国家加速复苏提供动力，为激活全球市场提供能量。

据“今日俄罗斯”电视台网站报道，中国商业活力的提高将使其他东亚国家加速复苏。例如，中国将通过增加进口来刺激邻国生产。中国不但是巨大的出口工厂，还是庞大的消费市场。仅从日本、韩国、马来西亚、越南、泰国和新加坡，中国一年就能进口价值约5600亿美元的商品。

“2020年中国经济发展无疑是世界上为数不多的亮点之一。中国的繁荣帮助德国公司弥补了市场的下滑。”德国墨卡托中国研究所专家马克斯·岑莱因表示，强劲的出口数据说明中国经济正在积极适应新的国际市场供求关系。随着各国采取封锁措施，用于居家办公的电子设备出口量明显超过了医疗防疫用品。中国出口企业抓住了这一市场机遇。

俄罗斯“专家”网以“中国再次加速全球经济”为题报道称，中国经济不仅实现令人瞩目的增长，而且为全球经济摆脱新冠病毒影响奠定了基础。就像13年前全球金融危机时期一样，中国这次也扮演着世界经济发动机的角色。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)